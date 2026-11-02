Siete futbolistas argentinos sufrieron una estafa millonaria con propiedades en Estados Unidos

La presentación, patrocinada por el abogado Ignacio Fernández Camillo, expone una trama de promesas rotas, dinero desviado y propiedades en ruinas al otro lado del continente.

El engaño comenzó a gestarse en reuniones organizadas en hoteles de lujo, donde a los atletas se les ofreció un negocio redondo: comprar, remodelar y alquilar viviendas en la ciudad de Baltimore, Maryland, con una tentadora rentabilidad anual de entre el 10% y el 11% en dólares.

Confiando en la propuesta, el grupo desembolsó en conjunto 2.125.000 dólares. Entre los principales aportantes figura Facundo Fraga, quien destinó 720.000 dólares para adquirir tres casas entre febrero y marzo de 2022, seguido por Leonardo Jara con 520.000 dólares en otras tres propiedades.

La lista de deportistas estafados la completan Ezequiel Cerutti (320.000 dólares), Lucas Rodríguez (180.000 dólares), Gonzalo Maroni (170.000 dólares en agosto de 2024), Alejandro Mena (110.000 dólares) y Juan Francisco Brunetta (105.000 dólares).

Al principio, las liquidaciones mensuales de los alquileres fluían con aparente normalidad, pero pronto comenzaron las inconsistencias entre los montos reportados y el dinero real depositado.

Hacia finales de 2023 y durante todo 2024, los pagos cesaron por completo. Al investigar el estado de las inversiones, los futbolistas descubrieron que muchas casas jamás fueron transferidas a las sociedades constituidas, carecían de permisos de obra, permanecían inacabadas, acumulan deudas por impuestos y multas, o directamente están inhabitables.

El caso no se limita al ambiente futbolístico: al reclamo se sumó el contador Emiliano Galletti hermano del exfutbolista Luciano Galletti exigiéndole 79.000 dólares a los organizadores, sumados a otros tres particulares (Héctor Remorini, Pablo Tomás y María Laura Maillo) que reclaman 475.000 dólares.

El perjuicio total asciende a 2.679.000 dólares, mientras los denunciantes piden investigar la creación del fideicomiso "Plastigones" en abril de 2024 para determinar si allí se ocultaron los fondos robados.