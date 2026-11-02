El Papa León XIV votó en las elecciones legislativas de Estados Unidos, convocadas para este martes 3 de noviembre, utilizando el sistema de voto por correo. La papeleta fue enviada a Chicago, Illinois, ciudad natal del Sumo Pontífice.
El papa León XIV votó en las elecciones de Estados Unidos
El papa León XIV envió por correo su papeleta a Chicago, reafirmando una práctica ciudadana que también mantuvo durante su residencia en Perú
El Vaticano confirmó que el Papa ejerció su derecho ciudadano cada vez que tuvo la oportunidad, una práctica que también mantuvo durante los años en que residió en Perú. La participación electoral de León XIV se da en el marco de su próxima visita a Argentina, programada para el domingo 8 de noviembre.
La legislación de Illinois permite el voto por correo a ciudadanos estadounidenses residentes en el extranjero bajo la ley UOCAVA (Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act). Esta decisión subraya la convicción del Pontífice en la importancia de la participación democrática.
Claves sobre el voto del Papa León XIV
La participación electoral del papa León XIV se conoció públicamente en un contexto de cruces con el presidente estadounidense Donald Trump. Ambos líderes protagonizaron desacuerdos públicos, particularmente en torno a la política migratoria de Estados Unidos y la guerra contra Irán.
Trump había criticado al Pontífice, calificándolo de “débil” frente al crimen y “terrible” en política exterior. El papa León XIV, por su parte, respondió que “no tiene miedo” del mandatario, evidenciando las tensiones entre la Casa Blanca y el Vaticano.
Expectativa por la visita papal a Argentina
La organización de la visita del papa León XIV a Argentina ha generado expectativas y coordinación entre diversos sectores. Se confirmaron detalles como la preparación de un vehículo eléctrico adaptado para sus traslados y la posible declaración de feriado nacional. La visita papal también incluye la presentación de la canción oficial “Argentina con el Papa”.
La coordinación del evento implicó la participación de ministerios y figuras relevantes, buscando asegurar la planificación de las actividades papales.
Fuentes utilizadas
En pocas palabras
- Papa León XIV: ya emitió su voto por correo para las elecciones legislativas de Estados Unidos en Chicago.
- Voto en el extranjero: la ley UOCAVA permite a ciudadanos estadounidenses en el exterior ejercer su derecho al voto.
- Visita a Argentina: el Sumo Pontífice tiene programada una visita al país para el próximo domingo 8 de noviembre.