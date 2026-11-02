El papa León XIV votó en las elecciones de Estados Unidos

El papa León XIV está enfrentado a Donald Trump por las políticas migratorias de Estados Unidos.

Claves sobre el voto del Papa León XIV

La participación electoral del papa León XIV se conoció públicamente en un contexto de cruces con el presidente estadounidense Donald Trump. Ambos líderes protagonizaron desacuerdos públicos, particularmente en torno a la política migratoria de Estados Unidos y la guerra contra Irán.

Trump había criticado al Pontífice, calificándolo de “débil” frente al crimen y “terrible” en política exterior. El papa León XIV, por su parte, respondió que “no tiene miedo” del mandatario, evidenciando las tensiones entre la Casa Blanca y el Vaticano.

Expectativa por la visita papal a Argentina

La organización de la visita del papa León XIV a Argentina ha generado expectativas y coordinación entre diversos sectores. Se confirmaron detalles como la preparación de un vehículo eléctrico adaptado para sus traslados y la posible declaración de feriado nacional. La visita papal también incluye la presentación de la canción oficial “Argentina con el Papa”.

La coordinación del evento implicó la participación de ministerios y figuras relevantes, buscando asegurar la planificación de las actividades papales.