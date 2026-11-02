Elecciones en Estados Unidos: qué se vota este martes y cuál es el impacto para la Argentina

Elecciones clave. Estados Unidos definirá el control del Congreso y su impacto en la política global y la relación con Argentina.

Claves de las elecciones en Estados Unidos y bancas en disputa

Las votaciones de medio término funcionan habitualmente como un plebiscito sobre la gestión del presidente norteamericano. En esta oportunidad se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado. De forma simultánea, 36 estados votarán mandatarios estaduales, además de definir legislaturas locales y diversas consultas populares.

Cerca de 250 millones de votantes quedaron habilitados para sufragar. La composición parlamentaria resulta neurálgica, ya que el espacio de Trump ostenta márgenes mínimos de ventaja que podrían quebrarse frente a leves oscilaciones en los distritos más competitivos del mapa electoral.

Un triunfo demócrata en el Congreso restringirá las partidas presupuestarias del Poder Ejecutivo, multiplicará las investigaciones parlamentarias y trabará las reformas regulatorias del mandatario estadounidense. Por el contrario, si el bloque oficialista conserva el dominio de las cámaras, el presidente mantendrá el camino despejado para consolidar su programa de gobierno.

Elecciones en Estados Unidos: el auxilio financiero a Milei

Para el gobierno argentino, los comicios en Washington representan una variable económica de primer orden. La afinidad doctrinaria entre Milei y Trump consolidó la política exterior nacional durante los últimos años, pero una merma en el poder legislativo republicano acotará la capacidad de maniobra de la Casa Blanca para respaldar acuerdos ante los organismos de crédito.

Donald Trump pone en juego el control del Capitolio.

El apoyo de la principal potencia económica internacional resulta determinante para el programa económico local. Washington facilitó oportunamente un swap por U$S 20.000 millones y respaldó operaciones de liquidez a través del Tesoro, según recordó Infobae. Una eventual ampliación de fondos para 2027 dependerá estrechamente del equilibrio parlamentario que surja de las urnas y de las metas fiscales en la economía argentina.

El costo internacional del financiamiento constituye otro factor decisivo para el país. La tasa de interés dispuesta por la Reserva Federal, el valor de los bonos globales y el Riesgo País inciden de lleno en las colocaciones soberanas. A ese panorama se suman los aranceles sobre el acero y el aluminio dispuestos por Washington, que generan inquietud en los sectores del comercio exterior.

El tablero global tras las elecciones en Estados Unidos

Las elecciones se desarrollan en un contexto de marcadas tensiones geopolíticas que inciden sobre el mercado energético y las materias primas agrícolas. El endurecimiento de las sanciones comerciales y el conflicto latente en Medio Oriente presionan la cotización internacional del petróleo crudo, un parámetro sensible para los mercados internacionales.

La suba de las cotizaciones energéticas favorece las liquidaciones por exportaciones de hidrocarburos y apuntala el ingreso de divisas provenientes de Vaca Muerta, puntualizó Infobae. No obstante, un rebrote de la inflación en las naciones centrales obligaría a sostener tasas altas durante un período más extenso, encareciendo el acceso al crédito para los países emergentes.

En el plano estrictamente institucional, una derrota republicana reducirá la iniciativa de Trump durante la segunda mitad de su administración. Al verse forzado a convivir con un Parlamento opositor, el Ejecutivo deberá negociar cada proyecto de ley presupuestario y enfrentar rigurosas comisiones investigadoras en el Senado estadounidense.

Para el Palacio San Martín y el Ministerio de Economía, el desenlace de la jornada marcará las pautas de negociación con los organismos multilaterales. Aunque las elecciones legislativas no definen la permanencia en la Casa Blanca, determinarán la solidez política del mandatario norteamericano y el alcance real de su respaldo hacia la administración libertaria.