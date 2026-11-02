La visita del Papa León XIV al país tendrá de fondo una amplia recepción política. Es que el presidente Javier Milei ordenó este fin de semana invitar a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a los 23 gobernadores, al Jefe de Gobierno porteño, y a todos los legisladores nacionales. En el caso de Mendoza, la invitación protocolar le llegó a Alfredo Cornejo, a los 10 diputados y a los 3 senadores nacionales.
Javier Milei invitó a Alfredo Cornejo y a 13 legisladores nacionales a la visita del Papa León XIV
El presidente Javier Milei amplió la invitación luego de que Victoria Villarruel, que no estaba invitada, pidiera una audiencia con el Papa León XIV
La convocatoria es para el 8 de noviembre, a las 18.30, en el Palacio Libertad, y el área de Protocolo de Presidencia envió las invitaciones entre el jueves y el sábado a todos los mandatarios provinciales y los legisladores. Al parecer el gesto político de Milei causó satisfacción en el seno del Vaticano.
Desde Casa de Gobierno ya confirmaron que Cornejo, que fue invitado el sábado pasado, decidió acudir a la recepción del Papa, y aún resta que confirmen qué harán el resto de los legisladores nacionales.
En ese listado figuran los 10 diputados nacionales: los libertarios Luis Petri, Facundo Correa Llano, Mercedes Llano, Álvaro Martínez y Julieta Metral Ascencio, la líbera Lourdes Arrieta, los radicales Pamela Verasay y Lisandro Nieri, y los peronistas Martín Aveiro y Emir Félix.
A ellos se suman los tres senadores nacionales, Mariana Juri, Rodolfo Suarez y Anabel Fernández Sagasti.
Por ahora, de los diputados nacionales sólo Luis Petri y Martín Aveiro confirmaron que asistirán.
Mariana Juri aun evalúa si acudirá "por razones operativas", y Rodolfo Suarez ya confirmó que no podrá asistir.
Tampoco irá la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, que continúa de licencia por maternidad.
Javier Milei amplió la invitación luego de la presión de Victoria Villarruel
Según medios nacionales que siguen de cerca el recorrido que hará el Papa León XIV en el país, cuando empezaron las conversaciones protocolares entre la Casa Rosada y el Vaticano, Villarruel y la mayoría de los diputados y senadores no figuraban entre los invitados.
Sin embargo, más tarde la vicepresidenta pidió una audiencia con León XIV en la Nunciatura de Buenos Aires, algo que el Vaticano no había descartado.
Después de ese pedido el presidente decidió ampliar la invitación no sólo a la vicepresidenta, sino a todos los gobernadores y los legisladores nacionales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Previamente el jueves pasado el Senado aprobó por unanimidad invitar al Papa León XIV al Congreso de la Nación.
En pocas palabras
- Invitación presidencial: Javier Milei amplió la convocatoria para la visita del Papa León XIV.
- Participación política: asistirán vicepresidenta, gobernadores y legisladores nacionales.
- Representación mendocina: fueron convocados Alfredo Cornejo, 10 diputados y 3 senadores.