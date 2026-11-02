Javier Milei invitó a Alfredo Cornejo y a 13 legisladores nacionales a la visita del Papa León XIV

En ese listado figuran los 10 diputados nacionales: los libertarios Luis Petri, Facundo Correa Llano, Mercedes Llano, Álvaro Martínez y Julieta Metral Ascencio, la líbera Lourdes Arrieta, los radicales Pamela Verasay y Lisandro Nieri, y los peronistas Martín Aveiro y Emir Félix.

A ellos se suman los tres senadores nacionales, Mariana Juri, Rodolfo Suarez y Anabel Fernández Sagasti.

De los 10 diputados nacionales, por ahora sólo Luis Petri y Martín Aveiro confirmaron que acudirán a la visita del Papa León XIV.

Por ahora, de los diputados nacionales sólo Luis Petri y Martín Aveiro confirmaron que asistirán.

Mariana Juri aun evalúa si acudirá "por razones operativas", y Rodolfo Suarez ya confirmó que no podrá asistir.

Tampoco irá la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, que continúa de licencia por maternidad.

Javier Milei amplió la invitación luego de la presión de Victoria Villarruel

Según medios nacionales que siguen de cerca el recorrido que hará el Papa León XIV en el país, cuando empezaron las conversaciones protocolares entre la Casa Rosada y el Vaticano, Villarruel y la mayoría de los diputados y senadores no figuraban entre los invitados.

Sin embargo, más tarde la vicepresidenta pidió una audiencia con León XIV en la Nunciatura de Buenos Aires, algo que el Vaticano no había descartado.

Después de ese pedido el presidente decidió ampliar la invitación no sólo a la vicepresidenta, sino a todos los gobernadores y los legisladores nacionales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Previamente el jueves pasado el Senado aprobó por unanimidad invitar al Papa León XIV al Congreso de la Nación.