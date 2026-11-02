Visita del papa León XIV: preparativos, transporte y polémica por Victoria Villarruel

Papa León XIV. Visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre, con agenda oficial y feriados diferenciados.

Reforzarán el transporte público por la visita del papa León XIV

El obispo auxiliar de San Isidro y coordinador general de la visita del papa, monseñor Raúl Pizarro, confirmó que habrá un refuerzo de las frecuencias de trenes, colectivos y subtes durante las actividades del Pontífice.

El Papa recorrerá aproximadamente 20 cuadras en el Papamóvil por la avenida del Libertador hasta llegar al escenario instalado en las inmediaciones del Monumento de los Españoles.

La gira papal generará un esquema de feriados diferenciados según la jurisdicción. El lunes 9 de noviembre será asueto en todo el territorio nacional, coincidiendo con una misa en el Monumento a los Españoles en Palermo, el acto de mayor convocatoria previsto. Esta medida se justifica por la superposición con los desplazamientos laborales y educativos propios de una jornada hábil.

Desde anoche la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un operativo de iluminación especial en monumentos, edificios históricos y fachadas porteñas en homenaje a la visita del papa León XIV. La iniciativa se mantendrá hasta el jueves 12 de noviembre, un día después de que el Sumo Pontífice continúe su gira latinoamericana rumbo a Perú.

Quirno desmintió que Milei quiera excluir a Villarruel en la recepción del Papa

El canciller Pablo Quirno desmintió este domingo que el presidente Javier Milei haya solicitado recibir al papa León XIV dentro del avión cuando llegue a la Argentina y negó que el gobierno busque excluir a la vicepresidenta Victoria Villarruel de las actividades oficiales previstas durante la visita.

A través de una publicación en su cuenta de X, el funcionario rechazó ambas versiones con un mensaje encabezado por las palabras "FALSO y FALSO". "Ni ha habido pedido formal para que el Presidente suba al avión al arribo del Santo Padre ni el gobierno 'desea cancelar' la presencia oficial de Victoria Villarruel", escribió.