Designaron a Walter Agüero al frente del Centro Nacional de Ciberseguridad

Walter Agüero fue designado nuevo director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad.

En su foja académica se destaca una publicación de 2019 con Mercedes Carolina Vallejo, titulada Integrando estrategias de ciberdefensa mediante una propuesta de trabajo, de la Universidad de la Defensa Nacional. El trabajo exploró técnicas para blindar redes estratégicas ante posibles sabotajes.

Como docente e investigador de la Universidad Siglo 21, Agüero lideró proyectos de detección de ataques de denegación de servicio (DDoS) mediante inteligencia artificial aplicada a entornos de software avanzado.

Centro Nacional de Ciberseguridad: la salida de Ariel Waissbein

Con esta decisión, el gobierno nacional relevó a Ariel Waissbein al frente del CNC. El exfuncionario había asumido en febrero mediante el Decreto 92/2026 secundado por Ezequiel David Gutesman.

El recambio de autoridades coincide con la fase inicial de desarrollo del organismo estatal, diseñado para concentrar los lineamientos estratégicos de defensa digital en el país.

Planificarán y ejecutarán políticas para mitigar riesgos digitales y neutralizar amenazas.

La anterior cúpula proyectaba instalar un centro federal de operaciones informáticas para unificar alertas y facilitar el cruce de datos interministeriales, una meta cuya continuidad aún no fue ratificada.

Centro Nacional de Ciberseguridad: los alcances del organismo

El CNC tutela el ciberespacio soberano, las redes de información y los activos digitales del Estado. Su competencia abarca también plataformas tecnológicas vinculadas a servicios públicos esenciales.

La misión alcanza a ramas sensibles como telecomunicaciones, energía, transporte y sanidad, donde un fallo de protección informática comprometería la actividad cotidiana de los ciudadanos.

La entidad integra el nuevo mapa de seguridad nacional, que separó la defensa preventiva de las tareas de ciberinteligencia, asignadas a la Agencia Federal de Ciberinteligencia dependiente de la SIDE.

El objetivo prioritario apunta a coordinar programas conjuntos que neutralicen el riesgo de ataques cibernéticos sobre las bases de datos de la administración central.