El gobierno nacional oficializó la designación de Walter Fabián Agüero como nuevo titular del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC). El organismo coordina la custodia de los sistemas informáticos, las infraestructuras críticas y los activos digitales de la administración pública.
Designaron a Walter Agüero al frente del Centro Nacional de Ciberseguridad
El Poder Ejecutivo oficializó el nombramiento del nuevo director ejecutivo del organismo clave en la protección de los sistemas digitales del Estado
La medida se conoció este lunes mediante el Decreto 1313/2026. Con esta decisión, el gobierno nacional relevó a Ariel Waissbein al frente del CNC.
Centro Nacional de Ciberseguridad: el perfil de Walter Agüero
El funcionario es especialista en seguridad informática y desarrollo tecnológico. Su tarea consistirá en planificar y ejecutar políticas públicas orientadas a mitigar riesgos digitales y neutralizar amenazas contra infraestructuras críticas del país.
En su foja académica se destaca una publicación de 2019 con Mercedes Carolina Vallejo, titulada Integrando estrategias de ciberdefensa mediante una propuesta de trabajo, de la Universidad de la Defensa Nacional. El trabajo exploró técnicas para blindar redes estratégicas ante posibles sabotajes.
Como docente e investigador de la Universidad Siglo 21, Agüero lideró proyectos de detección de ataques de denegación de servicio (DDoS) mediante inteligencia artificial aplicada a entornos de software avanzado.
Centro Nacional de Ciberseguridad: la salida de Ariel Waissbein
Con esta decisión, el gobierno nacional relevó a Ariel Waissbein al frente del CNC. El exfuncionario había asumido en febrero mediante el Decreto 92/2026 secundado por Ezequiel David Gutesman.
El recambio de autoridades coincide con la fase inicial de desarrollo del organismo estatal, diseñado para concentrar los lineamientos estratégicos de defensa digital en el país.
La anterior cúpula proyectaba instalar un centro federal de operaciones informáticas para unificar alertas y facilitar el cruce de datos interministeriales, una meta cuya continuidad aún no fue ratificada.
Centro Nacional de Ciberseguridad: los alcances del organismo
El CNC tutela el ciberespacio soberano, las redes de información y los activos digitales del Estado. Su competencia abarca también plataformas tecnológicas vinculadas a servicios públicos esenciales.
La misión alcanza a ramas sensibles como telecomunicaciones, energía, transporte y sanidad, donde un fallo de protección informática comprometería la actividad cotidiana de los ciudadanos.
La entidad integra el nuevo mapa de seguridad nacional, que separó la defensa preventiva de las tareas de ciberinteligencia, asignadas a la Agencia Federal de Ciberinteligencia dependiente de la SIDE.
El objetivo prioritario apunta a coordinar programas conjuntos que neutralicen el riesgo de ataques cibernéticos sobre las bases de datos de la administración central.
En pocas palabras
- Walter Agüero: fue designado nuevo director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad.
- Funciones: planificará y ejecutará políticas para mitigar riesgos digitales y neutralizar amenazas.
- Relevo: asume en lugar de Ariel Waissbein, quien fue removido del cargo.