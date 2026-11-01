Raúl A. Bonotti, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza (Jubypen) y reconocido referente de las luchas previsionales en la provincia, falleció el viernes dejando un profundo pesar en el ámbito social y político local.
Murió Raúl Bonotti, histórico presidente de Jubypen y referente de la lucha por los jubilados en Mendoza
Ingeniero en petróleos, fue perseguido por la dictadura militar y lideró las históricas rondas en la plaza San Martín en defensa de los jubilados y pensionados de Mendoza
Reconocido como referente de principios firmes y compromiso colectivo, Bonotti dedicó sus últimos años a la defensa de los derechos de los adultos mayores.
Nacido el 20 de marzo de 1946 en Neuquén, realizó allí gran parte de sus estudios hasta convertirse en uno de los primeros egresados de la carrera de Ingeniería en Petróleos. Durante los convulsionados años sesenta y setenta abrazó un profundo compromiso político que lo llevó a militar en el Partido Peronista Auténtico.
Precisamente desde Jubypen hicieron un repaso de su trayectoria.
El golpe cívico-militar de 1976 lo obligó a exiliarse junto con su familia en Bolivia, donde ejerció como docente universitario tras sufrir la persecución y el desarraigo de la dictadura. Tras el retorno de la democracia regresó a la Argentina, donde continuó su labor profesional hasta su retiro, cuando se radicó definitivamente en Godoy Cruz.
Lejos de alejarse del ámbito público tras su jubilación, Bonotti volcó su experiencia e inquietudes en Jubypen desde sus inicios. Desde la presidencia de la entidad, impulsó el reconocimiento de la asociación bajo la convicción de que "nadie se salva solo".
Entre sus iniciativas más destacadas figuró la impulsión de las tradicionales rondas de la plaza San Martín en Mendoza (que comenzaron en febrero de 2023 y esta semana se realizó la número 140) coordinando esfuerzos con diversas organizaciones sociales para visibilizar los reclamos del sector previsional.
Desde la comisión directiva de Jubypen expresaron su dolor ante la pérdida y acompañaron a su esposa, hijos y nietos, destacando su nobleza, su coherencia ideológica y su incansable defensa de la construcción colectiva.
En pocas palabras
- Murió Raúl Bonotti presidente de Jubypen y referente de jubilados en Mendoza.
- Trayectoria destacada: ingeniero en Petróleos, exiliado por la dictadura, lideró luchas previsionales.
- Legado: impulsó las rondas de protesta en Plaza San Martín y defendió los derechos de adultos mayores.