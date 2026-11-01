Murió Raúl Bonotti, histórico presidente de Jubypen y referente de la lucha por los jubilados en Mendoza

Precisamente desde Jubypen hicieron un repaso de su trayectoria.

Hasta hace muy poco se lo vio a Raúl Bonotti encabezando las marchas de los jubilados de Mendoza. Foto: Miguel Cicconi

El golpe cívico-militar de 1976 lo obligó a exiliarse junto con su familia en Bolivia, donde ejerció como docente universitario tras sufrir la persecución y el desarraigo de la dictadura. Tras el retorno de la democracia regresó a la Argentina, donde continuó su labor profesional hasta su retiro, cuando se radicó definitivamente en Godoy Cruz.

Lejos de alejarse del ámbito público tras su jubilación, Bonotti volcó su experiencia e inquietudes en Jubypen desde sus inicios. Desde la presidencia de la entidad, impulsó el reconocimiento de la asociación bajo la convicción de que "nadie se salva solo".

Entre sus iniciativas más destacadas figuró la impulsión de las tradicionales rondas de la plaza San Martín en Mendoza (que comenzaron en febrero de 2023 y esta semana se realizó la número 140) coordinando esfuerzos con diversas organizaciones sociales para visibilizar los reclamos del sector previsional.

Desde la comisión directiva de Jubypen expresaron su dolor ante la pérdida y acompañaron a su esposa, hijos y nietos, destacando su nobleza, su coherencia ideológica y su incansable defensa de la construcción colectiva.