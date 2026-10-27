La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en vigencia a partir de noviembre de 2026 un incremento del 1,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La cifra responde de manera directa al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el INDEC durante septiembre, acumulando una variación del 23,6% en lo que va del año y rigiéndose por el esquema de actualización mensual pautado en el DNU 274/2024.
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Nuevos montos de ANSES en noviembre de 2026: cuánto cobran jubilados, AUH, AUE y SUAF con el aumento del 1,9%
Tras la difusión del índice de inflación de septiembre informado por el INDEC, el organismo previsional activa el reajuste mensual para todo el universo de prestaciones
Escala previsional de noviembre: básicos confirmados
Con el ajuste del 1,9% incorporado al haber base, los importes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) quedan establecidos en los siguientes valores brutos:
- Jubilación mínima: pasa a ser de $444.027,73.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): se ubica en $355.222,19.
- Pensiones No Contributivas (PNC): quedan fijadas en $310.819,42.
- Prestación Básica Universal (PBU): se sitúa en $203.122,42.
- Jubilación máxima: asciende a $2.989.061,80.
Qué sucederá con el bono de $70.000 para jubilados
A diferencia de los haberes que se recalculan automáticamente por IPC, la entrega del adicional económico requiere una disposición formal del Poder Ejecutivo nacional:
- Si se ratifica el bono de $70.000: el ingreso total de bolsillo para quienes perciben la jubilación mínima alcanzará los $514.027,73 ($444.027,73 de haber básico más los $70.000 del extra).
- Liquidación proporcional: aquellos jubilados y pensionados que cobren por encima del piso mínimo pero por debajo de los $514.027,73, recibirán la diferencia en pesos necesaria para completar ese tope de corte.
Asignaciones sociales: importes para AUH, AUE y SUAF
El incremento del 1,9% también modifica las escalas de cobertura familiar que liquida mensualmente el organismo previsional:
- Monto total de AUH y Embarazo (100%): el valor global por hijo alcanza los $159.563,17.
- Cobro directo en mano (80%): las familias percibirán $127.650,54 por cada menor a cargo durante el mes en curso.
- Retención acumulada (20%): quedan resguardados $31.912,63 mensuales por hijo, dinero que se libera una vez certificado el cumplimiento escolar y sanitario.
- SUAF para trabajadores en relación de dependencia: quienes pertenezcan al primer tramo de ingresos del grupo familiar cobrarán $79.791,78 por cada hijo.
Cómo opera la fórmula de movilidad mensual
El mecanismo previsional vigente funciona bajo pautas estrictas de indexación automática:
- Ajuste sin rezago trimestral: todas las prestaciones a cargo de la ANSES siguen de forma directa el costo de vida oficial, eliminando las demoras de las fórmulas anteriores.
- Desfase de dos meses: los cobros de cada período se recalculan con el índice de precios registrado dos meses antes; por esa razón, los haberes de noviembre toman el 1,9% correspondiente a la medición de septiembre.
En pocas palabras
- ANSES: Adelanta un aumento del 1,9% para jubilaciones y asignaciones en noviembre.
- Jubilación Mínima: Alcanza los $444.027,73, con posible bono de $70.000.
- AUH y SUAF: Los montos se actualizan, impactando en la liquidación familiar.
Resumen generado por Thinkindot AI