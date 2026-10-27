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Nuevos montos de ANSES en noviembre de 2026: cuánto cobran jubilados, AUH, AUE y SUAF con el aumento del 1,9%

Tras la difusión del índice de inflación de septiembre informado por el INDEC, el organismo previsional activa el reajuste mensual para todo el universo de prestaciones

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Nuevos montos de ANSES en noviembre de 2026: cuánto cobran jubilados, AUH, AUE y SUAF con el aumento del 1,9%

Nuevos montos de ANSES en noviembre de 2026: cuánto cobran jubilados, AUH, AUE y SUAF con el aumento del 1,9%

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en vigencia a partir de noviembre de 2026 un incremento del 1,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La cifra responde de manera directa al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el INDEC durante septiembre, acumulando una variación del 23,6% en lo que va del año y rigiéndose por el esquema de actualización mensual pautado en el DNU 274/2024.

Escala previsional de noviembre: básicos confirmados

Con el ajuste del 1,9% incorporado al haber base, los importes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) quedan establecidos en los siguientes valores brutos:

  • Jubilación mínima: pasa a ser de $444.027,73.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): se ubica en $355.222,19.
  • Pensiones No Contributivas (PNC): quedan fijadas en $310.819,42.
  • Prestación Básica Universal (PBU): se sitúa en $203.122,42.
  • Jubilación máxima: asciende a $2.989.061,80.

Qué sucederá con el bono de $70.000 para jubilados

A diferencia de los haberes que se recalculan automáticamente por IPC, la entrega del adicional económico requiere una disposición formal del Poder Ejecutivo nacional:

  • Si se ratifica el bono de $70.000: el ingreso total de bolsillo para quienes perciben la jubilación mínima alcanzará los $514.027,73 ($444.027,73 de haber básico más los $70.000 del extra).
  • Liquidación proporcional: aquellos jubilados y pensionados que cobren por encima del piso mínimo pero por debajo de los $514.027,73, recibirán la diferencia en pesos necesaria para completar ese tope de corte.

Asignaciones sociales: importes para AUH, AUE y SUAF

El incremento del 1,9% también modifica las escalas de cobertura familiar que liquida mensualmente el organismo previsional:

  • Monto total de AUH y Embarazo (100%): el valor global por hijo alcanza los $159.563,17.
  • Cobro directo en mano (80%): las familias percibirán $127.650,54 por cada menor a cargo durante el mes en curso.
  • Retención acumulada (20%): quedan resguardados $31.912,63 mensuales por hijo, dinero que se libera una vez certificado el cumplimiento escolar y sanitario.
  • SUAF para trabajadores en relación de dependencia: quienes pertenezcan al primer tramo de ingresos del grupo familiar cobrarán $79.791,78 por cada hijo.

Cómo opera la fórmula de movilidad mensual

El mecanismo previsional vigente funciona bajo pautas estrictas de indexación automática:

  • Ajuste sin rezago trimestral: todas las prestaciones a cargo de la ANSES siguen de forma directa el costo de vida oficial, eliminando las demoras de las fórmulas anteriores.
  • Desfase de dos meses: los cobros de cada período se recalculan con el índice de precios registrado dos meses antes; por esa razón, los haberes de noviembre toman el 1,9% correspondiente a la medición de septiembre.

En pocas palabras

  • ANSES: Adelanta un aumento del 1,9% para jubilaciones y asignaciones en noviembre.
  • Jubilación Mínima: Alcanza los $444.027,73, con posible bono de $70.000.
  • AUH y SUAF: Los montos se actualizan, impactando en la liquidación familiar.
Resumen generado por Thinkindot AI

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