Nuevos montos de ANSES en noviembre de 2026: cuánto cobran jubilados, AUH, AUE y SUAF con el aumento del 1,9%

Escala previsional de noviembre: básicos confirmados

Con el ajuste del 1,9% incorporado al haber base, los importes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) quedan establecidos en los siguientes valores brutos:

Jubilación mínima: pasa a ser de $444.027,73 .

pasa a ser de . Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): se ubica en $355.222,19 .

se ubica en . Pensiones No Contributivas (PNC): quedan fijadas en $310.819,42 .

quedan fijadas en . Prestación Básica Universal (PBU): se sitúa en $203.122,42 .

se sitúa en . Jubilación máxima: asciende a $2.989.061,80.

Qué sucederá con el bono de $70.000 para jubilados

A diferencia de los haberes que se recalculan automáticamente por IPC, la entrega del adicional económico requiere una disposición formal del Poder Ejecutivo nacional: