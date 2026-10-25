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Aguinaldo de ANSES en diciembre de 2026: cuándo cobran los jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió el esquema de pagos para el último mes del año, donde los adultos mayores percibirán sus haberes mensuales junto con el medio aguinaldo

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]

La ANSES dejó establecido el calendario previsional correspondiente a diciembre de 2026. Durante ese período, los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) recibirán en una misma acreditación el importe de su haber mensual junto a la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Los pagos comenzarán el miércoles 9 de diciembre para los beneficiarios del primer tramo y se extenderán de manera escalonada hasta el 23 de diciembre, garantizando que todos los titulares cobren antes de Navidad.

Calendario de cobro: jubilados que perciben hasta un haber mínimo

Para quienes se encuentran dentro del primer intervalo de pagos (haberes mínimos), las acreditaciones se distribuirán en los siguientes días hábiles:

  • DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.
  • DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.
  • DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.
  • DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.
  • DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.
  • DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Calendario de cobro: jubilados que superan el haber mínimo

Los beneficiarios cuyos ingresos mensuales rebasan el primer intervalo previsional percibirán sus haberes y el medio aguinaldo durante la segunda quincena:

  • DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

Cómo se liquida el aguinaldo de fin de año

  • Regla general de cálculo: el aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el segundo semestre del año (julio a diciembre).
  • Impacto de la movilidad: como las jubilaciones y pensiones se reajustan mensualmente según el índice de inflación, la liquidación de diciembre servirá como base para definir el monto final de la cuota.
  • Exclusión del bono: los eventuales refuerzos económicos o bonos extraordinarios no forman parte del haber remunerativo, por lo que no se computan dentro de la fórmula del SAC.
  • Cobro automático: el depósito se efectúa de forma directa en la cuenta bancaria habitual y en la misma jornada estipulada por el cronograma, sin necesidad de realizar trámites ni gestiones previas ante la ANSES.

En pocas palabras

  • ANSES y aguinaldo: Jubilados y pensionados cobrarán sus haberes y el medio aguinaldo en diciembre de 2026.
  • Calendario de pagos: El cronograma de cobro se inicia el 9 de diciembre y se extiende hasta el 23 del mismo mes.
  • Cálculo del aguinaldo: Se basa en el 50% de la mayor remuneración semestral, excluyendo bonos extraordinarios.
Resumen generado por Thinkindot AI

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