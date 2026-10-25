Aguinaldo de ANSES en diciembre de 2026: cuándo cobran los jubilados

Los pagos comenzarán el miércoles 9 de diciembre para los beneficiarios del primer tramo y se extenderán de manera escalonada hasta el 23 de diciembre, garantizando que todos los titulares cobren antes de Navidad.

Calendario de cobro: jubilados que perciben hasta un haber mínimo

Para quienes se encuentran dentro del primer intervalo de pagos (haberes mínimos), las acreditaciones se distribuirán en los siguientes días hábiles: