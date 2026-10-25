Aguinaldo de ANSES en diciembre de 2026: cuándo cobran los jubilados

La ANSES dejó establecido el calendario previsional correspondiente a diciembre de 2026. Durante ese período, los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) recibirán en una misma acreditación el importe de su haber mensual junto a la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).
Los pagos comenzarán el miércoles 9 de diciembre para los beneficiarios del primer tramo y se extenderán de manera escalonada hasta el 23 de diciembre, garantizando que todos los titulares cobren antes de Navidad.
Calendario de cobro: jubilados que perciben hasta un haber mínimo
Para quienes se encuentran dentro del primer intervalo de pagos (haberes mínimos), las acreditaciones se distribuirán en los siguientes días hábiles:
- DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.
- DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.
- DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.
- DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.
- DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.
- DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.
Calendario de cobro: jubilados que superan el haber mínimo
Los beneficiarios cuyos ingresos mensuales rebasan el primer intervalo previsional percibirán sus haberes y el medio aguinaldo durante la segunda quincena:
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.
- DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.
Cómo se liquida el aguinaldo de fin de año
- Regla general de cálculo: el aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el segundo semestre del año (julio a diciembre).
- Impacto de la movilidad: como las jubilaciones y pensiones se reajustan mensualmente según el índice de inflación, la liquidación de diciembre servirá como base para definir el monto final de la cuota.
- Exclusión del bono: los eventuales refuerzos económicos o bonos extraordinarios no forman parte del haber remunerativo, por lo que no se computan dentro de la fórmula del SAC.
- Cobro automático: el depósito se efectúa de forma directa en la cuenta bancaria habitual y en la misma jornada estipulada por el cronograma, sin necesidad de realizar trámites ni gestiones previas ante la ANSES.
En pocas palabras
- ANSES y aguinaldo: Jubilados y pensionados cobrarán sus haberes y el medio aguinaldo en diciembre de 2026.
- Calendario de pagos: El cronograma de cobro se inicia el 9 de diciembre y se extiende hasta el 23 del mismo mes.
- Cálculo del aguinaldo: Se basa en el 50% de la mayor remuneración semestral, excluyendo bonos extraordinarios.
Resumen generado por Thinkindot AI