En la Argentina, la edad jubilatoria general dentro del sistema previsional se encuentra fijada en 60 años para las mujeres y 65 años para los varones, exigiendo en ambos casos un mínimo de 30 años de aportes. Sin embargo, existen regímenes especiales que permiten adelantar el retiro a determinados trabajadores que estuvieron expuestos a condiciones laborales capaces de impactar en su salud o generar un agotamiento físico prematuro. Estos casos están conteplados por ANSES.
Jubilación anticipada de ANSES: quiénes pueden retirarse antes de los 60 años y qué requisitos se exigen
Determinados trabajadores en Argentina pueden acceder a la jubilación antes de la edad del régimen general mediante un régimen diferencial. La medida abarca a quienes realizaron tareas insalubres, riesgosas o de alto desgaste físico.
El organismo previsional contempla estas excepciones para sectores específicos, imponiendo escalas de edad y exigencias de años de servicio ajustadas al desgaste de cada labor.
Actividades contempladas en el régimen diferencial
El retiro anticipado contempla un listado determinado de empleos. Entre los sectores incluidos se destacan:
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Minería subterránea y a cielo abierto.
Exploración petrolera, perforación y tareas desarrolladas en boca de pozo.
Fundiciones, acerías, fraguas y trabajos en la industria metalúrgica.
Fabricación manual y composición de vidrio.
Hilado y dofeo de rayón.
Industria cárnica y trabajo en frigoríficos.
Transportes ferroviarios y de carga.
Dragado, balizamiento y tareas del personal embarcado.
Trabajos ejecutados de forma permanente en ambientes insalubres.
Requisitos de edad y años de aportes
Acceder a estas actividades no otorga la jubilación automática, ya que cada rubro cuenta con parámetros particulares de edad y años de aportes:
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Desde los 50 años: Aplica para ciertos trabajadores de minería subterránea, petroleros, del vidrio y operarios metalúrgicos, requiriéndose en promedio 25 años de servicios específicos.
Entre 52 y 55 años: Exigido en otros rubros del régimen, con una demanda de aportes específicos que oscila entre los 25 y los 30 años.
Caso de la industria cárnica: En el caso de determinadas trabajadoras de este sector, se contemplan 50 años de edad y 27 años de servicios.
Aportes específicos: Es requisito indispensable que los años acreditados correspondan fehacientemente a la labor diferencial. Contar con 25 o 30 años de aportes en el régimen común no habilita el ingreso a este beneficio.
Documentación requerida por ANSES
Para iniciar el trámite, el solicitante debe verificar su historial laboral en la plataforma Mi ANSES mediante su Clave de la Seguridad Social. En caso de detectar períodos omitidos o faltantes, se exige la presentación de comprobantes que acrediten las tareas desempeñadas:
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Certificaciones de servicios y remuneraciones.
Recibos de sueldo.
Libretas de trabajo.
Constancias emitidas por entidades sindicales.
Comprobantes de afiliación a la obra social.
Declaraciones juradas del empleador.
Documentación respaldatoria con el detalle descriptivo de las tareas desempeñadas.
Detalle en las certificaciones: los documentos deben especificar con precisión el puesto, la actividad y las condiciones laborales. Una descripción vaga o general puede resultar insuficiente para validar el régimen diferencial.
Inicio del trámite y la diferencia con la prestación anticipada
El procedimiento se inicia con la revisión del historial laboral, el acopio de la documentación respaldatoria y la posterior solicitud de un turno presencial en ANSES para la presentación del expediente.
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Evaluación e historial mixto: el organismo evalúa la edad, los registros de aportes y las tareas realizadas. En casos donde la trayectoria del trabajador combine períodos bajo distintos esquemas, se realiza un cálculo de prorrateo entre la edad y los años de servicios.
Diferencia clave: este régimen diferencial por desgaste físico no debe confundirse con la Prestación Anticipada por desempleo, la cual se destina a personas desempleadas próximas a la edad jubilatoria ordinaria bajo condiciones específicas. Los regímenes diferenciales dependen de la naturaleza de la labor realizada, la edad alcanzada y los años de servicios especiales efectivamente acreditados.
En pocas palabras
- Regimen diferencial: trabajadores con tareas insalubres o de alto desgaste físico pueden acceder a la jubilación anticipada en Argentina.
- Requisitos variables: la edad de retiro y años de aportes dependen del sector, variando entre los 50 y 55 años con 25 a 30 años de aportes específicos.
- Documentación clave: es indispensable presentar comprobantes de las tareas realizadas, como certificaciones de servicio, recibos de sueldo y descripciones detalladas de las condiciones laborales.