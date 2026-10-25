Jubilación anticipada de ANSES: quiénes pueden retirarse antes de los 60 años y qué requisitos se exigen

Minería subterránea y a cielo abierto.

Exploración petrolera, perforación y tareas desarrolladas en boca de pozo.

Fundiciones, acerías, fraguas y trabajos en la industria metalúrgica.

Fabricación manual y composición de vidrio.

Hilado y dofeo de rayón.

Industria cárnica y trabajo en frigoríficos.

Transportes ferroviarios y de carga.

Dragado, balizamiento y tareas del personal embarcado.

Trabajos ejecutados de forma permanente en ambientes insalubres.

Requisitos de edad y años de aportes

Acceder a estas actividades no otorga la jubilación automática, ya que cada rubro cuenta con parámetros particulares de edad y años de aportes:

Desde los 50 años: Aplica para ciertos trabajadores de minería subterránea, petroleros, del vidrio y operarios metalúrgicos, requiriéndose en promedio 25 años de servicios específicos.

Entre 52 y 55 años: Exigido en otros rubros del régimen, con una demanda de aportes específicos que oscila entre los 25 y los 30 años.

Caso de la industria cárnica: En el caso de determinadas trabajadoras de este sector, se contemplan 50 años de edad y 27 años de servicios.

Aportes específicos: Es requisito indispensable que los años acreditados correspondan fehacientemente a la labor diferencial. Contar con 25 o 30 años de aportes en el régimen común no habilita el ingreso a este beneficio.

Documentación requerida por ANSES

Para iniciar el trámite, el solicitante debe verificar su historial laboral en la plataforma Mi ANSES mediante su Clave de la Seguridad Social. En caso de detectar períodos omitidos o faltantes, se exige la presentación de comprobantes que acrediten las tareas desempeñadas:

Certificaciones de servicios y remuneraciones.

Recibos de sueldo.

Libretas de trabajo.

Constancias emitidas por entidades sindicales.

Comprobantes de afiliación a la obra social.

Declaraciones juradas del empleador.

Documentación respaldatoria con el detalle descriptivo de las tareas desempeñadas.

Detalle en las certificaciones: los documentos deben especificar con precisión el puesto, la actividad y las condiciones laborales. Una descripción vaga o general puede resultar insuficiente para validar el régimen diferencial.

Inicio del trámite y la diferencia con la prestación anticipada

El procedimiento se inicia con la revisión del historial laboral, el acopio de la documentación respaldatoria y la posterior solicitud de un turno presencial en ANSES para la presentación del expediente.