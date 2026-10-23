Cuánto paga ANSES por casarte o por tener hijos en noviembre

Por Matrimonio: abona $139.297,43 por única vez. Si ambos contrayentes trabajan en relación de dependencia o están habilitados en el sistema, lo perciben los dos de manera independiente (totalizando casi $280.000 para el hogar).

abona por única vez. Si ambos contrayentes trabajan en relación de dependencia o están habilitados en el sistema, lo perciben los dos de manera independiente (totalizando casi $280.000 para el hogar). Por Nacimiento: paga $93.032,34 por cada hijo recién nacido vivo (se duplica o triplica en caso de partos múltiples).

paga por cada hijo recién nacido vivo (se duplica o triplica en caso de partos múltiples). Por Adopción: entrega un pago extraordinario de $556.214,00 por cada menor adoptado.

entrega un pago extraordinario de por cada menor adoptado. Asignación mensual por Cónyuge: otorga $19.365,68 mensuales (destinada a titulares del sistema previsional y veteranos de guerra).

Escala mensual del SUAF: cuánto se cobra por hijo en noviembre

A diferencia de las prestaciones de pago único, la Asignación Familiar por Hijo y Prenatal se percibe todos los meses. En el régimen del SUAF no se aplican retenciones del 20% (se cobra el 100% en mano), pero la suma se escalona según los ingresos totales brutos del grupo familiar:

Primer escalón (ingresos familiares de hasta $1.212.301): perciben $79.812,80 por hijo.

perciben por hijo. Segundo escalón (ingresos entre $1.212.301,01 y $1.777.957): perciben $53.838,46 por hijo.

perciben por hijo. Tercer escalón (ingresos entre $1.777.957,01 y $2.052.708): perciben $32.564,29 por hijo.

perciben por hijo. Cuarto escalón (ingresos entre $2.052.708,01 y $6.419.726): perciben $16.801,94 por hijo.

Montos para Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad

En el caso de hijos con discapacidad, el beneficio carece de límite de edad y las sumas son superiores:

Familias del primer tramo (hasta $1.212.301): cobran $259.861,30 por cada hijo.

cobran por cada hijo. Familias del segundo tramo (de $1.212.301,01 a $1.777.957): cobran $183.835,73 por cada hijo.

cobran por cada hijo. Familias del tercer tramo (superiores a $1.777.957,01): cobran $116.023,37 por cada hijo.

Topes salariales: qué condiciones exige la ANSES para no perder el beneficio

Para quedar habilitado a cobrar tanto los pagos únicos como las cuotas mensuales del SUAF, deben cumplirse dos pautas salariales conjuntas:

Límite familiar total: los ingresos brutos acumulados de todos los integrantes del hogar no pueden superar los $6.419.726 .

los ingresos brutos acumulados de todos los integrantes del hogar no pueden superar los . Límite salarial por persona: si solo uno de los progenitores o cónyuges cobra por encima del tope individual estipulado, toda la familia queda automáticamente excluida del cobro, sin importar que la suma del grupo no llegue al máximo global.

Cómo tramitar y consultar la liquidación en Mi ANSES