Cuánto paga ANSES por casarte o por tener hijos en noviembre

A partir de noviembre de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha los importes actualizados para los trabajadores formales, monotributistas y beneficiarios del sistema contributivo. La suba general es del 1,93%, cifra que surge de trasladar a dos decimales la inflación informada por el INDEC para septiembre (1,9%).
Dentro del abanico de prestaciones familiares, el organismo prevé tanto sumas mensuales ordinarias como pagos extraordinarios por acontecimientos especiales de la vida familiar, tales como contraer enlace nupcial, la llegada de un bebé o una adopción legal.
Pagos extraordinarios: cuánto abona ANSES por casamiento, nacimiento o adopción
Las denominadas Asignaciones de Pago Único (APU) se cobran por única vez ante la ocurrencia del hecho vital, siempre que el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no supere el tope máximo permitido ($6.419.726):
- Por Matrimonio: abona $139.297,43 por única vez. Si ambos contrayentes trabajan en relación de dependencia o están habilitados en el sistema, lo perciben los dos de manera independiente (totalizando casi $280.000 para el hogar).
- Por Nacimiento: paga $93.032,34 por cada hijo recién nacido vivo (se duplica o triplica en caso de partos múltiples).
- Por Adopción: entrega un pago extraordinario de $556.214,00 por cada menor adoptado.
- Asignación mensual por Cónyuge: otorga $19.365,68 mensuales (destinada a titulares del sistema previsional y veteranos de guerra).
Escala mensual del SUAF: cuánto se cobra por hijo en noviembre
A diferencia de las prestaciones de pago único, la Asignación Familiar por Hijo y Prenatal se percibe todos los meses. En el régimen del SUAF no se aplican retenciones del 20% (se cobra el 100% en mano), pero la suma se escalona según los ingresos totales brutos del grupo familiar:
- Primer escalón (ingresos familiares de hasta $1.212.301): perciben $79.812,80 por hijo.
- Segundo escalón (ingresos entre $1.212.301,01 y $1.777.957): perciben $53.838,46 por hijo.
- Tercer escalón (ingresos entre $1.777.957,01 y $2.052.708): perciben $32.564,29 por hijo.
- Cuarto escalón (ingresos entre $2.052.708,01 y $6.419.726): perciben $16.801,94 por hijo.
Montos para Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad
En el caso de hijos con discapacidad, el beneficio carece de límite de edad y las sumas son superiores:
- Familias del primer tramo (hasta $1.212.301): cobran $259.861,30 por cada hijo.
- Familias del segundo tramo (de $1.212.301,01 a $1.777.957): cobran $183.835,73 por cada hijo.
- Familias del tercer tramo (superiores a $1.777.957,01): cobran $116.023,37 por cada hijo.
Topes salariales: qué condiciones exige la ANSES para no perder el beneficio
Para quedar habilitado a cobrar tanto los pagos únicos como las cuotas mensuales del SUAF, deben cumplirse dos pautas salariales conjuntas:
- Límite familiar total: los ingresos brutos acumulados de todos los integrantes del hogar no pueden superar los $6.419.726.
- Límite salarial por persona: si solo uno de los progenitores o cónyuges cobra por encima del tope individual estipulado, toda la familia queda automáticamente excluida del cobro, sin importar que la suma del grupo no llegue al máximo global.
Cómo tramitar y consultar la liquidación en Mi ANSES
- Verificación de vínculos: ingresar a la plataforma digital de la ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para revisar que el matrimonio o el nacimiento figuren cargados en la base de datos.
- Presentación digital o presencial: el trámite del pago único puede iniciarse a través de la sección Atención Virtual adjuntando las actas de matrimonio o partidas de nacimiento, o bien sacando un turno para concurrir a una oficina de ANSES.
- Consulta de pago: en la pestaña de consultas de fecha y lugar de cobro se puede verificar la fecha exacta y la cuenta bancaria donde se depositará el dinero.
En pocas palabras
- ANSES actualiza montos: Se aplicó un 1,93% de aumento a las Asignaciones de Pago Único y al SUAF.
- Pagos por eventos: Se abonan montos por matrimonio, nacimiento o adopción, según escala de ingresos.
- Asignaciones mensuales: El SUAF por hijo y por discapacidad también se actualizó según los ingresos familiares.