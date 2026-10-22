Pensiones No Contributivas de ANSES en noviembre de 2026: importes confirmados con suba del 1,93% y bono de $70.000

Este porcentaje surge de aplicar los dos decimales reglamentarios sobre la inflación informada por el INDEC para septiembre (1,9%). A la par del incremento en el haber mensual, el Gobierno resolvió dar continuidad al pago del bono extraordinario, garantizando un piso de ingresos más elevado para los sectores de menores recursos.

Escala de haberes en noviembre: montos categoría por categoría

Con la actualización del 1,93% y la acreditación del bono de $70.000, los ingresos de bolsillo para las distintas prestaciones previsionales quedan configurados de la siguiente manera: