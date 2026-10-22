Pensiones No Contributivas de ANSES en noviembre de 2026: importes confirmados con suba del 1,93% y bono de $70.000

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) ya cuentan con los números oficiales para sus cobros de noviembre de 2026. En el marco de la fórmula de movilidad que rige a nivel nacional, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fijó un incremento del 1,93% para la totalidad de las prestaciones asistenciales y contributivas.
Este porcentaje surge de aplicar los dos decimales reglamentarios sobre la inflación informada por el INDEC para septiembre (1,9%). A la par del incremento en el haber mensual, el Gobierno resolvió dar continuidad al pago del bono extraordinario, garantizando un piso de ingresos más elevado para los sectores de menores recursos.
Escala de haberes en noviembre: montos categoría por categoría
Con la actualización del 1,93% y la acreditación del bono de $70.000, los ingresos de bolsillo para las distintas prestaciones previsionales quedan configurados de la siguiente manera:
- Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): haber básico de $310.910,91 más el bono de $70.000,00, alcanzando un cobro total de $380.910,91.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber básico de $355.326,76 más el bono de $70.000,00, totalizando en mano $425.326,76.
- Jubilación mínima: haber mensual de $444.158,45 más el adicional de $70.000,00, llegando al piso garantizado de $514.158,45.
- Jubilación máxima: haber fijado en $2.988.765,84 (sin bono por superar el tope de ingresos).
- Otras coberturas alcanzadas: el ajuste del 1,93% impacta también de manera directa sobre las PNC para madres de siete hijos o más, pensiones graciables y prestaciones contributivas a cargo del organismo.
Cómo se liquida el bono extraordinario en noviembre
El refuerzo de $70.000 mantiene su valor fijo nominal y se abona en la misma fecha y cuenta bancaria que la mensualidad habitual:
- Asignación completa ($70.000): la perciben de forma íntegra quienes cobran el haber mínimo jubilatorio, la PUAM y las distintas líneas de Pensiones No Contributivas.
- Liquidación proporcional: quienes cuenten con haberes básicos superiores al piso mínimo pero por debajo de los $514.158,45, reciben la suma compensatoria necesaria hasta alcanzar exactamente ese techo.
- Sin bono: quedan excluidos del plus aquellos haberes que, por su propia liquidación básica, rebasen el límite de $514.158,45.
Trámite jubilatorio: guía para iniciar la gestión ante ANSES
Para quienes están en condiciones de pasar al régimen jubilatorio ordinario, el trámite se realiza cumpliendo estos pasos administrativos:
- Ingreso a la plataforma virtual: acceder a la web oficial de ANSES e identificarse en el apartado Mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Control de aportes: seleccionar la ruta Trabajo > Consultar Historia Laboral para constatar que todos los años de servicio trabajados se encuentren acreditados en la base de datos estatal.
- Presentación de documentación: ante períodos no registrados, se deben reunir certificaciones de servicios, recibos de sueldo, afiliaciones a obras sociales o una Declaración Jurada, sumado a la confección del Formulario 6.18 (solicitud de prestaciones previsionales).
- Gestión de turno: solicitar una cita presencial mediante el portal digital y presentarse el día asignado en la oficina de ANSES con el DNI en original.
En pocas palabras
- ANSES y PNC: Actualización de haberes con 1,93% para noviembre de 2026.
- Bono extraordinario: Se mantiene el refuerzo de $70.000 para jubilados y pensionados.
- Trámite jubilatorio: Guía para iniciar la gestión a través de la plataforma Mi ANSES.