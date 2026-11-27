A raíz de los feriados nacionales del lunes 7 y martes 8 de diciembre, el organismo previsional debió reorganizar el esquema bancario y agrupar varias terminaciones de documento en una misma jornada. De este modo, las acreditaciones comenzarán el miércoles 9 de diciembre y concluirán el miércoles 23 de diciembre, garantizando que todos los beneficiarios cobren antes de Navidad.

Cuánto cobran jubilados, PNC y PUAM en diciembre con aumento, aguinaldo y bono

Junto con el haber mensual actualizado, los jubilados y pensionados percibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (medio aguinaldo), equivalente al 50% de la mejor prestación del segundo semestre. Además, se sostiene el bono extraordinario de hasta $70.000 para los haberes más bajos (aún pendiente de formalización en el Boletín Oficial):