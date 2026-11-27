La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma completo de pagos correspondiente a diciembre de 2026 para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y Tarjeta Alimentar. En el cierre del año, todos los haberes reciben una suba del 2,17% atada a la inflación de octubre medida por el INDEC.
A raíz de los feriados nacionales del lunes 7 y martes 8 de diciembre, el organismo previsional debió reorganizar el esquema bancario y agrupar varias terminaciones de documento en una misma jornada. De este modo, las acreditaciones comenzarán el miércoles 9 de diciembre y concluirán el miércoles 23 de diciembre, garantizando que todos los beneficiarios cobren antes de Navidad.
Cuánto cobran jubilados, PNC y PUAM en diciembre con aumento, aguinaldo y bono
Junto con el haber mensual actualizado, los jubilados y pensionados percibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (medio aguinaldo), equivalente al 50% de la mejor prestación del segundo semestre. Además, se sostiene el bono extraordinario de hasta $70.000 para los haberes más bajos (aún pendiente de formalización en el Boletín Oficial):
- Jubilación mínima: el haber básico asciende a $453.796,70. Al sumarse el medio aguinaldo y el refuerzo de $70.000, el total a cobrar llega a $750.695,05.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): equivalente al 80% de la mínima (destinada a personas de 65 años o más), alcanza un haber mensual de $363.037,36, un medio aguinaldo de $181.518,68 y el bono de $70.000, totalizando $614.556,04 brutos.
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: el haber mensual estimado se ubica en $317.657,69. Con la suma del medio aguinaldo y el bono extraordinario, el ingreso total será de $546.486,54.
- PNC para Madres de siete hijos o más: equivale a una jubilación mínima, por lo que con el aguinaldo y el refuerzo de $70.000 alcanzará los $750.695,05.
Calendario de pagos ANSES de diciembre para jubilaciones, PUAM y PNC
El esquema previsional se distribuye en tres grupos según el tipo de prestación y el nivel de ingresos:
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre
- DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y PUAM
- DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre
- DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre
- DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre
Fechas de cobro de AUH, Tarjeta Alimentar y AUE en diciembre de 2026
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) —junto con la Tarjeta Alimentar— y de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) comparten el mismo cronograma compactado de seis jornadas hábiles:
- DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre
- DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre
- DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre
En pocas palabras
- ANSES oficializó: Cronograma de pagos de diciembre 2026 con aumentos y bono.
- Fechas clave: Cobros desde el 9 hasta el 23 de diciembre, adaptados por feriados.
- Monto mínimo: Jubilación mínima con aguinaldo y bono supera los $750.000.