Diciembre llega con varios movimientos en los haberes de ANSES, impulsados por el aumento mensual del 2,17% ligado a la inflación de octubre. Para los jubilados y pensionados, el último mes del año reúne el haber actualizado, la segunda cuota del aguinaldo y la expectativa por la continuidad del refuerzo extraordinario de $70.000, mientras que las familias con asignaciones recibirán las nuevas escalas sin cobro de aguinaldo.
Si se sostiene el bono de $70.000 y se aplica el descuento del 3% de obra social sobre el haber y el aguinaldo, quienes cobran la jubilación mínima podrían recibir cerca de $730.274 en mano en diciembre.
Cuánto cobran jubilados y pensionados en diciembre
Con el ajuste del 2,17%, el haber mínimo pasa de $444.158,46 en noviembre a $453.796,70 en diciembre. A ese monto se agregan $226.898,35 de medio aguinaldo y, si se mantiene el bono de $70.000, el total bruto alcanza los $750.695,05 (unos $730.274 netos tras el descuento por obra social). Quienes superen la mínima pero no lleguen a $523.796,70 podrán acceder a un bono proporcional hasta ese tope.
Siempre bajo el supuesto de que continúe el refuerzo extraordinario, los montos netos estimados para otras prestaciones quedan de la siguiente manera:
- PUAM: alrededor de $598.219 netos
- Pensiones No Contributivas (invalidez o vejez): cerca de $532.192 netos
Fechas de cobro de ANSES en diciembre 2026
El calendario previsional arranca el miércoles 9 de diciembre —después del feriado largo por el Día de la Inmaculada Concepción— y termina el miércoles 23, un día antes de Nochebuena. Las fechas para la AUH y las asignaciones familiares aún no fueron oficializadas.
Jubilados y pensionados que cobran la mínima:
- DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre
- DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre
- DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre
Jubilados y pensionados que superan la mínima:
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas (PNC):
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre
- DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre
En pocas palabras
- ANSES: Jubilados cobrarán haber actualizado, aguinaldo y posible bono en diciembre.
- Monto mínimo: $730.274 netos estimados para jubilados con haber mínimo y bono.
- Fechas de cobro: Jubilados y pensionados cobrarán entre el 9 y el 23 de diciembre, según DNI.