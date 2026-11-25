Si se sostiene el bono de $70.000 y se aplica el descuento del 3% de obra social sobre el haber y el aguinaldo, quienes cobran la jubilación mínima podrían recibir cerca de $730.274 en mano en diciembre.

Cuánto cobran jubilados y pensionados en diciembre

Con el ajuste del 2,17%, el haber mínimo pasa de $444.158,46 en noviembre a $453.796,70 en diciembre. A ese monto se agregan $226.898,35 de medio aguinaldo y, si se mantiene el bono de $70.000, el total bruto alcanza los $750.695,05 (unos $730.274 netos tras el descuento por obra social). Quienes superen la mínima pero no lleguen a $523.796,70 podrán acceder a un bono proporcional hasta ese tope.