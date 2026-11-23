Durante noviembre de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene habilitado el cobro de una asignación especial que alcanza los $556.217 y se liquida por única vez. A diferencia de los bonos previsionales o los haberes mensuales habituales, este refuerzo económico no se deposita de manera automática, sino que exige cumplir con requisitos específicos y presentar la documentación respaldatoria dentro de los plazos legales.
ANSES paga $556.217 por única vez: a quiénes corresponde la Asignación por Adopción y cómo tramitarla
Con el reajuste del 1,93% aplicado en noviembre de 2026, el monto asciende a $556.217. Los grupos habilitados para solicitarlo, el tope de ingresos familiares, las ventanas de cobro sin terminación de DNI y el paso a paso para gestionar el trámite
El beneficio corresponde a la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción, cuyo importe se actualizó tras aplicarse el incremento del 1,93% por movilidad. El monto exacto que percibe cada hogar se determina tomando como referencia la fecha en que se dictó la sentencia judicial correspondiente.
Quiénes pueden cobrar los $556.217 de ANSES y cuál es el tope de ingresos
Esta prestación está dirigida exclusivamente a las familias que adoptaron a un niño, niña o adolescente a través de una resolución judicial firme. De acuerdo con la normativa vigente, pueden solicitar el pago único los siguientes grupos:
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH): siempre que hayan tenido derecho a cobrar dicha prestación por el menor adoptado durante el mes en que se dictó la sentencia de adopción.
- Trabajadores en relación de dependencia: comprendidos dentro del régimen de asignaciones familiares contributivas (SUAF).
- Beneficiarios de la Prestación por Desempleo: titulares que se encuentren percibiendo el seguro activo al momento de la sentencia.
- Trabajadores cubiertos por una ART: personas que estén cobrando prestaciones a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
- Veteranos de Guerra: titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
- Límite de ingresos familiares: para los beneficiarios del esquema contributivo (SUAF), el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no puede superar el tope máximo vigente de $6.543.628.
Fechas de cobro en noviembre y diciembre: cómo funciona el calendario
A diferencia de las jubilaciones o la AUH, las Asignaciones de Pago Único no se rigen por un cronograma escalonado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), sino que abarcan a todas las terminaciones en simultáneo dentro de dos ventanas operativas:
- Primer período de liquidación: comenzó el 11 de noviembre y permanecerá disponible para el cobro hasta el 10 de diciembre de 2026.
- Segundo período de liquidación: se habilita a partir del 25 de noviembre y también se extiende hasta el 10 de diciembre de 2026.
- Consulta de fecha exacta: cada solicitante puede verificar el estado de su liquidación y el día preciso de acreditación ingresando con su CUIL y clave en la plataforma Mi ANSES.
Paso a paso para iniciar el trámite y documentación obligatoria
Para gestionar la Asignación por Adopción, deben haber transcurrido al menos dos meses desde la fecha de la sentencia judicial y no más de dos años. El trámite es completamente gratuito y se realiza siguiendo estos pasos:
- Verificar los datos personales y familiares: ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social para comprobar que los vínculos familiares estén correctamente registrados y actualizados.
- Iniciar la solicitud online en Atención Virtual: si los vínculos ya figuran acreditados en el sistema, acceder al canal Atención Virtual en anses.gob.ar y seleccionar la opción Pago Único por Matrimonio, Nacimiento o Adopción.
- Reunir la documentación requerida: tener digitalizados o en original los DNI de los adoptantes y del niño o adolescente, la partida de nacimiento actualizada, la sentencia judicial de adopción y, en caso de corresponder, el formulario PS 2.94 de solicitud de prestaciones.
- Trámite presencial si faltan acreditar vínculos: si los datos familiares no figuran cargados en la base de ANSES, el titular deberá solicitar un turno desde la web oficial para presentar los papeles físicos en una oficina del organismo. Ante cualquier consulta adicional, permanece habilitada la línea gratuita 130.
En pocas palabras
- Asignación por Adopción: Pagos de $556.217 por única vez en noviembre de 2026.
- Beneficiarios y Requisitos: Dirigida a familias que adoptaron, con tope de ingresos familiares de $6.543.628 para SUAF.
- Trámite y Fechas: Se gestiona vía Mi ANSES o Atención Virtual, con dos períodos de liquidación en noviembre/diciembre de 2026.