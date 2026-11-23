El beneficio corresponde a la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción, cuyo importe se actualizó tras aplicarse el incremento del 1,93% por movilidad. El monto exacto que percibe cada hogar se determina tomando como referencia la fecha en que se dictó la sentencia judicial correspondiente.

Quiénes pueden cobrar los $556.217 de ANSES y cuál es el tope de ingresos

Esta prestación está dirigida exclusivamente a las familias que adoptaron a un niño, niña o adolescente a través de una resolución judicial firme. De acuerdo con la normativa vigente, pueden solicitar el pago único los siguientes grupos: