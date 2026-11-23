Para quienes atraviesan esta situación, la ANSES habilita canales específicos destinados a revisar las denegatorias y corregir fallas en la liquidación. Conocer con exactitud por qué se produjo el rechazo y reunir los papeles respaldatorios resulta clave para destrabar el reclamo por desempleo sin demoras innecesarias.

Por qué ANSES puede rechazar la Prestación por Desempleo: los motivos más frecuentes

La Prestación por Desempleo funciona como un respaldo económico temporal para trabajadores que perdieron su puesto laboral por causas ajenas a su voluntad. No obstante, existen diversas razones técnicas y legales por las cuales la ANSES puede denegar la solicitud: