Perder el empleo genera una fuerte incertidumbre económica, y recibir una denegatoria al gestionar la Prestación por Desempleo de ANSES suele sumar una preocupación adicional. Sin embargo, un rechazo inicial por parte del organismo previsional no siempre es definitivo: en muchos casos es posible subsanar errores administrativos, adjuntar comprobantes laborales y solicitar una nueva evaluación del expediente.
Prestación por Desempleo de ANSES: qué hacer si rechazaron tu solicitud y cómo reclamar paso a paso
Recibir una respuesta negativa al tramitar el seguro por desempleo no siempre implica perder el beneficio de forma definitiva. La Administración Nacional de la Seguridad Social permite pedir una revisión formal
Para quienes atraviesan esta situación, la ANSES habilita canales específicos destinados a revisar las denegatorias y corregir fallas en la liquidación. Conocer con exactitud por qué se produjo el rechazo y reunir los papeles respaldatorios resulta clave para destrabar el reclamo por desempleo sin demoras innecesarias.
Por qué ANSES puede rechazar la Prestación por Desempleo: los motivos más frecuentes
La Prestación por Desempleo funciona como un respaldo económico temporal para trabajadores que perdieron su puesto laboral por causas ajenas a su voluntad. No obstante, existen diversas razones técnicas y legales por las cuales la ANSES puede denegar la solicitud:
- Falta de aportes mínimos exigidos: en el caso de los trabajadores permanentes comprendidos dentro de la Ley de Contrato de Trabajo, es requisito obligatorio haber cotizado al Fondo Nacional de Empleo durante al menos 6 meses dentro de los últimos 3 años previos al cese laboral.
- Errores en los datos o registros laborales: la carga incorrecta de fechas de ingreso o egreso, fallas en la información declarada por el empleador o diferencias entre los papeles presentados y las bases de datos de ANSES suelen derivar en un rechazo automático.
- Documentación incompleta: la ausencia del telegrama de despido, la carta documento, el acuerdo homologado o los recibos de sueldo correspondientes impide validar el derecho al cobro.
- Renuncia voluntaria o incompatibilidades: Quienes finalizaron su vínculo laboral por renuncia voluntaria o ya perciben otras prestaciones sociales o previsionales incompatibles quedan excluidos del régimen, sujeto a la evaluación particular de cada caso.
Cómo reclamar ante ANSES paso a paso tras una solicitud rechazada
Ante una respuesta negativa, el titular debe seguir un procedimiento ordenado para identificar el inconveniente y formalizar el pedido de revisión ante la ANSES:
- Averiguar el motivo exacto del rechazo: el primer paso consiste en consultar el estado del expediente ingresando en Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, o bien comunicándose directamente con el organismo para conocer la causal específica de la denegatoria.
- Reunir los comprobantes respaldatorios: una vez detectado el error o el dato faltante, se deben juntar los recibos de sueldo, certificaciones de servicios, telegramas de despido o constancias de aportes que acrediten el cumplimiento de los requisitos.
- Presentar el reclamo por Atención Virtual: se puede iniciar la gestión a distancia ingresando a la página oficial anses.gob.ar, autenticándose con CUIL y Clave de la Seguridad Social y seleccionando las opciones habilitadas para la Prestación por Desempleo.
- Gestionar un turno para atención presencial: si el trámite requiere validación física de papeles, el solicitante debe pedir un turno desde el sitio web oficial y concurrir a una oficina de ANSES con su DNI y toda la documentación original.
Formulario PS 3.5 y constancias clave para agilizar la revisión
Para que el pedido de reconsideración prospere ante la ANSES, conviene tener en cuenta dos herramientas administrativas fundamentales:
- Uso del formulario PS 3.5: el organismo dispone del formulario PS 3.5 específicamente diseñado para tramitar reclamos, ajustes y modificaciones vinculados a la Prestación por Desempleo. Su presentación dependerá del tipo de corrección que deba realizarse sobre el expediente.
- Resguardo de notificaciones y comprobantes: resulta indispensable conservar la constancia de la solicitud original junto con cualquier notificación o resolución emitida por ANSES, ya que esos números de gestión permiten rastrear rápidamente el trámite y acelerar su resolución.
En pocas palabras
- ANSES: Permite revisar solicitudes denegadas de seguro por desempleo si se subsanan errores administrativos.
- Motivos frecuentes: Rechazos por falta de aportes, datos incorrectos, documentación incompleta o incompatibilidades de prestaciones.
- Reclamo: Se gestiona consultando el motivo en Mi ANSES, reuniendo comprobantes y presentando el pedido por Atención Virtual o turno presencial.