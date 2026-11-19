Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre

miércoles 11 de noviembre DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre

jueves 12 de noviembre DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre

viernes 13 de noviembre DNI terminados en 5: lunes 16 de noviembre

lunes 16 de noviembre DNI terminados en 6: martes 17 de noviembre

martes 17 de noviembre DNI terminados en 7: miércoles 18 de noviembre

miércoles 18 de noviembre DNI terminados en 8: jueves 19 de noviembre

jueves 19 de noviembre DNI terminados en 9: viernes 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre

martes 24 de noviembre DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre

miércoles 25 de noviembre DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre

jueves 26 de noviembre DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre

viernes 27 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre

miércoles 11 de noviembre DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre

jueves 12 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre

Asignación Universal por Hijo (AUH), SUAF y Embarazo (AUE)

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación por Embarazo (AUE) comparten el mismo cronograma escalonado de pagos en noviembre de 2026:

DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre

miércoles 11 de noviembre DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre

jueves 12 de noviembre DNI terminados en 2: viernes 13 de noviembre

viernes 13 de noviembre DNI terminados en 3: lunes 16 de noviembre

lunes 16 de noviembre DNI terminados en 4: martes 17 de noviembre

martes 17 de noviembre DNI terminados en 5: miércoles 18 de noviembre

miércoles 18 de noviembre DNI terminados en 6: jueves 19 de noviembre

jueves 19 de noviembre DNI terminados en 7: viernes 20 de noviembre

viernes 20 de noviembre DNI terminados en 8: martes 24 de noviembre

martes 24 de noviembre DNI terminados en 9: miércoles 25 de noviembre

Asignación por Prenatal, Maternidad y Pago Único

Las prestaciones vinculadas a la maternidad, los eventos familiares y las asignaciones de pensiones no contributivas rigen bajo las siguientes fechas:

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: jueves 12 de noviembre

jueves 12 de noviembre DNI terminados en 2 y 3: viernes 13 de noviembre

viernes 13 de noviembre DNI terminados en 4 y 5: lunes 16 de noviembre

lunes 16 de noviembre DNI terminados en 6 y 7: martes 17 de noviembre

martes 17 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: miércoles 18 de noviembre

Prestaciones sin terminación de DNI (ventana abierta)

Asignación por Maternidad: cobran todas las terminaciones de documento desde el 12 de noviembre hasta el 10 de diciembre .

cobran todas las terminaciones de documento desde el . Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): disponibles para todas las terminaciones de DNI desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre .

disponibles para todas las terminaciones de DNI desde el . Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: habilitadas para todas las terminaciones de documento entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre.

Prestación por Desempleo y cómo consultar en Mi ANSES

Los titulares del Seguro por Desempleo perciben la cuota correspondiente a noviembre en el tramo final del mes y el primer día hábil de diciembre:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25 de noviembre

miércoles 25 de noviembre DNI terminados en 2 y 3: jueves 26 de noviembre

jueves 26 de noviembre DNI terminados en 4 y 5: viernes 27 de noviembre

viernes 27 de noviembre DNI terminados en 6 y 7: lunes 30 de noviembre

lunes 30 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: martes 1° de diciembre

Para verificar el lugar de pago, la entidad bancaria asignada y el detalle de la liquidación con el aumento del 1,93%, los beneficiarios pueden ingresar en anses.gob.ar o en la aplicación Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, dentro de la sección Cobros > Consultar fecha y lugar de cobro.