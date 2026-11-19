La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ejecuta durante noviembre de 2026 el calendario completo de pagos para todas las prestaciones previsionales y asignaciones sociales del país. En el undécimo mes del año, los montos liquidados incluyen un aumento del 1,93%, cifra que surge de tomar con dos decimales la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 1,9% registrada en septiembre.
Los depósitos bancarios se distribuyen exclusivamente durante jornadas hábiles según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular, contemplando además el traslado de fechas por el feriado nacional del lunes 23 de noviembre.
Jubilaciones y pensiones de ANSES: fechas de cobro en noviembre de 2026
El esquema previsional se divide en tres segmentos según el monto del haber y el tipo de cobertura:
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo
- DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre
- DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre
- DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre
- DNI terminados en 5: lunes 16 de noviembre
- DNI terminados en 6: martes 17 de noviembre
- DNI terminados en 7: miércoles 18 de noviembre
- DNI terminados en 8: jueves 19 de noviembre
- DNI terminados en 9: viernes 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre
- DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre
Asignación Universal por Hijo (AUH), SUAF y Embarazo (AUE)
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación por Embarazo (AUE) comparten el mismo cronograma escalonado de pagos en noviembre de 2026:
- DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre
- DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre
- DNI terminados en 2: viernes 13 de noviembre
- DNI terminados en 3: lunes 16 de noviembre
- DNI terminados en 4: martes 17 de noviembre
- DNI terminados en 5: miércoles 18 de noviembre
- DNI terminados en 6: jueves 19 de noviembre
- DNI terminados en 7: viernes 20 de noviembre
- DNI terminados en 8: martes 24 de noviembre
- DNI terminados en 9: miércoles 25 de noviembre
Asignación por Prenatal, Maternidad y Pago Único
Las prestaciones vinculadas a la maternidad, los eventos familiares y las asignaciones de pensiones no contributivas rigen bajo las siguientes fechas:
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 12 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 13 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 16 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: martes 17 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 18 de noviembre
Prestaciones sin terminación de DNI (ventana abierta)
- Asignación por Maternidad: cobran todas las terminaciones de documento desde el 12 de noviembre hasta el 10 de diciembre.
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): disponibles para todas las terminaciones de DNI desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: habilitadas para todas las terminaciones de documento entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre.
Prestación por Desempleo y cómo consultar en Mi ANSES
Los titulares del Seguro por Desempleo perciben la cuota correspondiente a noviembre en el tramo final del mes y el primer día hábil de diciembre:
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 26 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 27 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 30 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 1° de diciembre
Para verificar el lugar de pago, la entidad bancaria asignada y el detalle de la liquidación con el aumento del 1,93%, los beneficiarios pueden ingresar en anses.gob.ar o en la aplicación Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, dentro de la sección Cobros > Consultar fecha y lugar de cobro.
En pocas palabras
- ANSES confirma: El calendario de pagos de noviembre de 2026 incluye un aumento del 1,93% para todas las prestaciones.
- Cronograma escalonado: Los pagos se distribuyen según la terminación del DNI y el monto del haber, con ajustes por feriados.
- Consultas disponibles: Los beneficiarios pueden verificar fechas y lugares de cobro en anses.gob.ar o la app Mi ANSES.