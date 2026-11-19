Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) que distribuye mensualmente la ANSES recibirán en diciembre de 2026 un incremento exacto del 2,17%. Este porcentaje responde a la fórmula de movilidad previsional que toma como referencia la inflación de octubre (2,2%), aplicando los dos decimales reglamentarios para calcular los nuevos valores oficiales.
Pensionados de ANSES en diciembre de 2026: cuánto se cobra con el aumento del 2,17%, el aguinaldo y el bono de $70.000
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el reajuste exacto del 2,17% para las Pensiones No Contributivas (PNC) en el último mes del año
En el cierre del año, los beneficiarios de las PNC de ANSES cobrarán tres conceptos unificados en su cuenta bancaria: el haber mensual actualizado, la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) —que equivale al 50% de la mejor prestación del semestre— y el bono extraordinario de $70.000.
Montos de las PNC, PUAM y jubilaciones en diciembre de 2026
Con el aumento del 2,17% aplicado sobre los valores vigentes, y recordando que el bono previsional no se computa dentro del cálculo del aguinaldo, las cifras totales a cobrar en diciembre de 2026 quedan conformadas de la siguiente manera:
PNC por Invalidez o Vejez:
- Haber con aumento (+2,17%): $317.657,68
- Bono extraordinario: $70.000,00
- Medio aguinaldo: $158.828,84
Total a cobrar en diciembre: $546.486,52
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):
- Haber con aumento (+2,17%): $363.037,35
- Bono extraordinario: $70.000,00
- Medio aguinaldo: $181.518,65
Total a cobrar en diciembre: $614.556,00
PNC para Madres de siete hijos o más y Jubilación mínima:
- Haber con aumento (+2,17%): $453.796,69
- Bono extraordinario: $70.000,00
- Medio aguinaldo: $226.898,34
Total a cobrar en diciembre: $750.695,03
Quiénes cobran el bono de $70.000 y cuál es el tope en diciembre
El refuerzo económico de $70.000 —que mantiene su valor congelado desde marzo de 2024— se deposita de forma automática junto con la prestación mensual bajo las siguientes condiciones:
- Cobro íntegro: lo reciben en su totalidad los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez o madres de siete hijos, los beneficiarios de la PUAM y los jubilados que perciben el haber mínimo de $453.796,69.
- Cobro proporcional y tope máximo: para los beneficiarios del sistema contributivo cuyos haberes básicos superan el piso mínimo, el bono se liquida de manera decreciente hasta alcanzar un techo total de $523.796,69 (sin contar el medio aguinaldo dentro de ese límite).
Cómo iniciar un trámite previsional en ANSES paso a paso
Quienes cumplan con los requisitos de edad o salud y necesiten gestionar una jubilación o pensión ante el organismo previsional deben seguir este procedimiento:
- Ingresar al sitio web oficial de ANSES (anses.gob.ar) y acceder al apartado Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Verificar que todos los períodos trabajados estén registrados en la sección Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Si existe un faltante de aportes, reunir la documentación respaldatoria (certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de obra social o Declaración Jurada) y completar el Formulario 6.18 de solicitud de prestaciones previsionales.
- Solicitar un turno de atención presencial en una oficina de ANSES y presentarse el día asignado con el DNI vigente y los formularios completos.
En pocas palabras
- ANSES confirmó el reajuste exacto del 2,17% para las Pensiones No Contributivas (PNC).
- Los beneficiarios cobrarán haber actualizado, aguinaldo y bono de $70.000 en diciembre de 2026.
- Se detallan montos para PNC, PUAM y jubilación mínima, y cómo iniciar trámites en ANSES.