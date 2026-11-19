En el cierre del año, los beneficiarios de las PNC de ANSES cobrarán tres conceptos unificados en su cuenta bancaria: el haber mensual actualizado, la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) —que equivale al 50% de la mejor prestación del semestre— y el bono extraordinario de $70.000.

Montos de las PNC, PUAM y jubilaciones en diciembre de 2026

Con el aumento del 2,17% aplicado sobre los valores vigentes, y recordando que el bono previsional no se computa dentro del cálculo del aguinaldo, las cifras totales a cobrar en diciembre de 2026 quedan conformadas de la siguiente manera: