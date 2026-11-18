La pensión provisoria y los retroactivos reclamados

La expresidenta volvió a percibir esta pensión de privilegio de manera provisoria desde agosto pasado, tras una medida cautelar que restableció el beneficio que había sido dado de baja en noviembre de 2024, luego de confirmarse su condena por corrupción en la causa Vialidad.

Además de ordenar el cese de la retención, la jueza Alonso Candis ratificó el reclamo de la defensa de Kirchner para el pago de montos retroactivos. La prestación debe ser liquidada desde el 24 de abril, fecha en la que quedó firme la cautelar tras desestimarse un recurso que la impugnaba, según lo dispuesto por el juzgado el 23 de junio.

Monto retenido. La quita de la pensión de Cristina Kirchner era de aproximadamente $3,2 millones sobre el haber bruto.

El debate de fondo sobre las asignaciones vitalicias

La restitución de la pensión tiene carácter provisorio y se mantiene hasta que se resuelva la causa de fondo sobre la continuidad definitiva de las asignaciones de privilegio. El conflicto se remonta a noviembre de 2024, cuando la ANSES dio de baja ambas prestaciones vitalicias (la de expresidenta y la de viuda de expresidente) tras la condena a Cristina Kirchner por administración fraudulenta. La medida se mitió en medio de un fuerte de debate por las jubilaciones de privilegio en el país.

La situación ha generado cuestionamientos en el ámbito jurídico. Exjueces previsionales señalan como contradictorio que el Estado pague una pensión considerada irregular mientras se reclama una cifra millonaria en la causa Vialidad. La ley 24.018 establece incompatibilidades entre el cobro de la asignación de expresidente y otras jubilaciones o pensiones, aunque la expresidenta había cobrado ambos beneficios simultáneamente entre marzo de 2021 y noviembre de 2024.