La Justicia previsional ordenó a la ANSES que deje de aplicarle a la expresidenta Cristina Kirchner un descuento del 20% sobre la pensión de privilegio que cobra mensualmente. La medida, dictada por la jueza Karina Alonso Candis, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social, intima al organismo a suspender la retención en un plazo de diez días.
El descuento, establecido para recuperar fondos que la ANSES consideraba percibidos indebidamente, implicaba una quita de aproximadamente $3,2 millones sobre el monto bruto de la prestación, que en agosto alcanzó los $16.090.877. Si bien la pensión continúa sujeta a otros descuentos legales como obra social e impuesto a las Ganancias, esta nueva disposición impactará directamente en el haber neto de la exmandataria.
La resolución judicial se basa en que la medida cautelar que restituyó provisoriamente el beneficio por el fallecimiento de Néstor Kirchner, y que fue dictada en febrero por los camaristas Juan Fantini y Sebastián Russo, no contemplaba esa deducción específica. La jueza señaló además que la resolución administrativa de la ANSES invocada para justificar la retención no la establecía de forma explícita.
La pensión provisoria y los retroactivos reclamados
La expresidenta volvió a percibir esta pensión de privilegio de manera provisoria desde agosto pasado, tras una medida cautelar que restableció el beneficio que había sido dado de baja en noviembre de 2024, luego de confirmarse su condena por corrupción en la causa Vialidad.
Además de ordenar el cese de la retención, la jueza Alonso Candis ratificó el reclamo de la defensa de Kirchner para el pago de montos retroactivos. La prestación debe ser liquidada desde el 24 de abril, fecha en la que quedó firme la cautelar tras desestimarse un recurso que la impugnaba, según lo dispuesto por el juzgado el 23 de junio.
El debate de fondo sobre las asignaciones vitalicias
La restitución de la pensión tiene carácter provisorio y se mantiene hasta que se resuelva la causa de fondo sobre la continuidad definitiva de las asignaciones de privilegio. El conflicto se remonta a noviembre de 2024, cuando la ANSES dio de baja ambas prestaciones vitalicias (la de expresidenta y la de viuda de expresidente) tras la condena a Cristina Kirchner por administración fraudulenta. La medida se mitió en medio de un fuerte de debate por las jubilaciones de privilegio en el país.
La situación ha generado cuestionamientos en el ámbito jurídico. Exjueces previsionales señalan como contradictorio que el Estado pague una pensión considerada irregular mientras se reclama una cifra millonaria en la causa Vialidad. La ley 24.018 establece incompatibilidades entre el cobro de la asignación de expresidente y otras jubilaciones o pensiones, aunque la expresidenta había cobrado ambos beneficios simultáneamente entre marzo de 2021 y noviembre de 2024.
En pocas palabras
- Justicia ordenó a ANSES: suspender el descuento del 20% en la pensión de Cristina Kirchner.
- Monto retenido: la quita era de aproximadamente $3,2 millones sobre el haber bruto.
- Situación legal: la medida se basa en una cautelar previa que no contemplaba la deducción.