El Gobierno de Mendoza definió cómo deberán elegir proveedores, contratar trabajos y rendir gastos los organismos que actúen bajo la emergencia climática provincial. La reglamentación permite recurrir a adjudicaciones directas para atender la urgencia, pero exige fundamentar las decisiones y dejar documentado el proceso.
Cornejo fijó reglas para las compras y obras urgentes de Mendoza durante la emergencia climática
La reglamentación admite adjudicaciones directas y exige documentar la elección de proveedores, los gastos y los controles ambientales
Las reglas quedaron establecidas en el Decreto 2522, firmado el 17 de noviembre por Alfredo Cornejo y publicado este miércoles 18 en el Boletín Oficial. Y el antecedente es la ley cuya sanción definitiva informó Diario UNO el 21 de octubre, en el marco del ciclo de El Niño 2026-2027. El decreto publicado ahora desarrolla las condiciones para utilizar esas herramientas.
Cómo se elegirán los proveedores durante la emergencia climática
Según la norma, la selección deberá apoyarse en criterios de "idoneidad, capacidad para cumplir, calidad, precio y plazo". Cada adjudicación tendrá que justificarse "según la propuesta más conveniente para el interés público".
Para los montos menores, el decreto admite una adjudicación directa con cotización simple. Para los montos superiores, dispone procurar la participación de 3 oferentes, siempre que las circunstancias lo permitan. Si no se logra esa concurrencia, el organismo deberá explicar expresamente por qué.
Qué trabajos urgentes quedan exceptuados del régimen general
La reglamentación contempla intervenciones menores cuya ejecución deba ser inmediata. Entre los ejemplos menciona la limpieza de cauces, la desobstrucción de drenajes y las reparaciones.
Para esas actuaciones prevé una excepción al régimen general, con exigencias de publicidad y transparencia. En el expediente deberán quedar registradas la convocatoria, las ofertas recibidas, la evaluación y la adjudicación.
Qué controles se mantienen sobre las obras y los gastos
El decreto conserva la obligación de cumplir la legislación ambiental y territorial. La autoridad ambiental deberá determinar qué evaluación y control corresponde a cada intervención, según sus características, ubicación y riesgos.
Las reparticiones que contraten también tendrán que seguir la ejecución de los trabajos, comprobar la recepción de lo adquirido y documentar los gastos. Esa información servirá para el control, la rendición de cuentas y el informe final previsto por la ley.
La norma invita a los municipios y al resto de los organismos del sector público provincial a adherir a la reglamentación.
En pocas palabras
- Normativa oficial: el Gobierno de Mendoza definió cómo elegir proveedores y rendir gastos bajo la emergencia climática vigente.
- Adjudicaciones directas: el decreto permite contratar directamente por urgencia, exigiendo justificar la elección según la propuesta más conveniente.
- Controles ambientales: la norma exige documentar cada gasto y cumplir con las evaluaciones ambientales en todas las intervenciones realizadas.