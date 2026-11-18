Para los montos menores, el decreto admite una adjudicación directa con cotización simple. Para los montos superiores, dispone procurar la participación de 3 oferentes, siempre que las circunstancias lo permitan. Si no se logra esa concurrencia, el organismo deberá explicar expresamente por qué.

Qué trabajos urgentes quedan exceptuados del régimen general

La reglamentación contempla intervenciones menores cuya ejecución deba ser inmediata. Entre los ejemplos menciona la limpieza de cauces, la desobstrucción de drenajes y las reparaciones.

Para esas actuaciones prevé una excepción al régimen general, con exigencias de publicidad y transparencia. En el expediente deberán quedar registradas la convocatoria, las ofertas recibidas, la evaluación y la adjudicación.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Qué controles se mantienen sobre las obras y los gastos

El decreto conserva la obligación de cumplir la legislación ambiental y territorial. La autoridad ambiental deberá determinar qué evaluación y control corresponde a cada intervención, según sus características, ubicación y riesgos.

Las reparticiones que contraten también tendrán que seguir la ejecución de los trabajos, comprobar la recepción de lo adquirido y documentar los gastos. Esa información servirá para el control, la rendición de cuentas y el informe final previsto por la ley.

La norma invita a los municipios y al resto de los organismos del sector público provincial a adherir a la reglamentación.