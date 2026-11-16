La meta de la mesa política de Javier Milei era eliminarlas, pero en medio de la negociación que llevan adelante con los gobernadores aliados parecería que tendrán que conformarse con suspender las PASO nacionales. Para eso la cúpula de La Libertad Avanza -socios electorales de Cambia Mendoza- necesita con urgencia los votos que pueden aportar los radicales y en ese punto la negociación con Alfredo Cornejo es clave.
Como ya contó Diario UNO este domingo, en medio de ese acuerdo el gobernador mendocino reclamaría ser él quien tenga la lapicera para definir quién será el candidato a sucederlo en Casa de Gobierno, y obviamente poder proponer a un alfil radical. En la lista de precandidatos ya se anotaron el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez y los ministros Tadeo García Zalazar y Natalio Mema.
En ese escenario, y ante la intención del diputado nacional libertario Luis Petri de dar batalla por la gobernación, los libertarios habrían propuesto la posibilidad de que Mendoza también suspenda las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales, y que en todo caso Petri sea libre de competir con otro sello o en un frente en las elecciones generales.
De hecho, tiempo atras legisladores libertarios presentaron un proyecto para avanzar con la suspensión de las PASO en la provincia, algo que en el seno de Cambia Mendoza no descartan.
Sin embargo, es claro que esa suspensión debería ir alineada con la suspensión de las PASO nacionales, algo que se empezará a definir este martes, cuando el proyecto libertario de reforma electoral se discuta en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que entre otros integra el ex gobernador mendocino Rodolfo Suarez.
Es más: es muy probable que el tema se termine colando en la visita a Mendoza que hará este jueves el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, que llega a la provincia para inaugurar con Cornejo la Segunda Cumbre de Minería Sostenible.
De concretarse no sería la primera vez que ocurre. Hay que recordar que el Gobierno decidió suspender las PASO en las elecciones del 2025, medida que regía hasta este año.
La suspensión de las PASO, con los votos y las fechas ajustadas
Según pudo confirmar este diario, la potencial suspensión de las PASO nacionales avanza con votos y fechas ajustadas.
En principio el proyecto de reforma política, que incluye la eliminación de las PASO se comenzará a discutir este martes a las 16 en aquella comisión del Senado. Allí es muy probable que avance la suspensión y no la eliminación de las PASO, para lo que los libertarios necesitan al menos 10 de los 19 votos que tiene esa comisión para lograr el dictamen y poder trasladar la discusión al recinto de la Cámara Alta.
El objetivo es que en el recinto se discuta el jueves 26 de noviembre, pero para que eso se concrete los libertarios tienen hasta este jueves 19 para conseguir esas 10 firmas.
Los tiempos apremian, porque la cúpula libertaria necesita de 37 votos en el Senado para lograr la media sanción y discutir ese tema prioritario luego en la Cámara de Diputados.
En pocas palabras
- Suspensión de PASO: La Libertad Avanza busca eliminar las PASO nacionales, y Mendoza podría seguir el mismo camino.
- Negociación con Cornejo: el gobernador mendocino reclama definir los candidatos a sucederlo, mientras se discute la suspensión de las PASO provinciales.
- Avance legislativo: la posibilidad de suspender las PASO nacionales se discute en comisiones del Senado con tiempos ajustados para lograr votos.