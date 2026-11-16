Alfredo Cornejo y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, negocian el respaldo del radical al proyecto libertario de suspender las PASO nacionales.

De hecho, tiempo atras legisladores libertarios presentaron un proyecto para avanzar con la suspensión de las PASO en la provincia, algo que en el seno de Cambia Mendoza no descartan.

Sin embargo, es claro que esa suspensión debería ir alineada con la suspensión de las PASO nacionales, algo que se empezará a definir este martes, cuando el proyecto libertario de reforma electoral se discuta en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que entre otros integra el ex gobernador mendocino Rodolfo Suarez.

Es más: es muy probable que el tema se termine colando en la visita a Mendoza que hará este jueves el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, que llega a la provincia para inaugurar con Cornejo la Segunda Cumbre de Minería Sostenible.

De concretarse no sería la primera vez que ocurre. Hay que recordar que el Gobierno decidió suspender las PASO en las elecciones del 2025, medida que regía hasta este año.

La suspensión de las PASO, con los votos y las fechas ajustadas

Según pudo confirmar este diario, la potencial suspensión de las PASO nacionales avanza con votos y fechas ajustadas.

En principio el proyecto de reforma política, que incluye la eliminación de las PASO se comenzará a discutir este martes a las 16 en aquella comisión del Senado. Allí es muy probable que avance la suspensión y no la eliminación de las PASO, para lo que los libertarios necesitan al menos 10 de los 19 votos que tiene esa comisión para lograr el dictamen y poder trasladar la discusión al recinto de la Cámara Alta.

El objetivo de La Libertad Avanza es tratar la reforma política, que incluye la suspensión de las PASO, el jueves 26 de noviembre. Para eso necesita el dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales que la discute este martes.

El objetivo es que en el recinto se discuta el jueves 26 de noviembre, pero para que eso se concrete los libertarios tienen hasta este jueves 19 para conseguir esas 10 firmas.

Los tiempos apremian, porque la cúpula libertaria necesita de 37 votos en el Senado para lograr la media sanción y discutir ese tema prioritario luego en la Cámara de Diputados.