Cornejo apoyará la suspensión de las PASO nacionales si la UCR se queda con la candidatura a gobernador

"Pero el Alfredo habla por el radicalismo, no solo por lo que pueden votar los dos senadores nacionales por Mendoza, sino que representa a la UCR que gobierna y que tiene muchos más legisladores", apuntó otro mendocino de la mesa chica del gobernador.

Lo que no cuentan abiertamente los radicales es que el acuerdo de esa renovada sociedad electoral supone que los libertarios le certifiquen al gobernador que será él quien tenga la potestad de proponer un candidato de la UCR a la gobernación, lo que dejaría a Luis Petri sin chances de jugar adentro y lo obligaría a batallar con otro sello partidario.

Si el acuerdo entre los libertarios y Cornejo llegara a darse como pretende el gobernador, eso podría empañar los planes del diputado nacional Luis Petri, que pretende sucederlo en Casa de Gobierno. Foto: redes sociales.

"Ellos (aludiendo a la cúpula libertaria) están desesperados por suspender las PASO nacionales porque entienden que a Milei le significaría un fuerte desgaste tener que enfrentar 3 elecciones, las PASO, las generales y el balotaje", blanquea otra fuente ligada a la negociación.

No es un dato menor, porque todo el mundo sabe que -sobre todo en política- quien está desesperado por conseguir un objetivo, y no consigue disimularlo, termina cediendo en la negociación y es allí en donde crecerían las aspiraciones cornejistas.

Pero toda negociación es un toma y daca y esta vez el radicalismo que viene defendiendo las PASO en Mendoza podría tener que ceder y suspenderlas. Porque un planteo de los libertarios es que hoy no tienen argumentos para frenar a Petri a presentarse, cuando el diputado nacional es el que más mide de todos los aspirantes a la gobernación.

Pero si no hubieran PASO en la provincia, entonces Petri debería armar otras alianzas y competir contra el candidato radical que termine ungido por Cornejo.

Con un ojo acuerdan y con otro repasan encuestas

En Casa Rosada saben que ya no tienen mucho margen para eliminar las PASO para el 2027 y por tanto se conformarían con suspenderlas. Para eso necesitan asegurarse al menos 37 votos legislativos que aún no tienen cerrados y para los que dependen de las provincias aliadas.

Ahí es en donde Cornejo tiene peso específico. Y no solo por cómo pueden votar los dos senadores nacionales mendocinos, sino por la influencia que puede tener sobre otros alineados.

Para avanzar con ese respaldo, el mendocino exigiría tener la lapicera para poner el nombre de su potencial sucesor y ofrecería negociar el resto de los lugares de la posible boleta del frente.

Complejo. El gobernador Alfredo Cornejo cuenta con mediciones que muestran que la imagen negativa de Javier Milei sigue creciendo y que a la par lo hace un rechazo a su gestión.

Aunque no las ha mostrado, hay versiones de que Cornejo tiene en carpeta una encuesta de Martha Reale y otra nacional de Monitor en las que no solo se ve que la imagen negativa de Javier Milei sigue creciendo, sino que también aumenta el porcentaje de respuestas que cree que en 2027 estará peor y que rechaza la gestión.

La encuesta de Monitor, por ejemplo, resalta que la imagen negativa de Milei es de 57%, la regular de 9% y la positiva de 32%, referencias que lo ubican por debajo de Cristina Kirchner, cuya imagen negativa es de 51% y la positiva es de 34%; y de la misma Patricia Bullrich, que ostenta una imagen negativa de 49%, con una positiva de 31% y una regular de 18%.

Es claro que los encuestados siguen preocupados por el avance de la economía y eso también se refleja en Mendoza: otra medición de Roberto Stahringer, de Sociolítica, marca que 59% de las respuestas expresan dificultades vinculadas con los ingresos, la incertidumbre y el acceso al empleo. De los consultados, 50,8% cree que la Argentina está peor que en 2025 y las expectativas de futuro muestran un humor social predominantemente crítico.

De ser necesario, Cornejo podría apelar a esas mediciones para mostrarles a los libertarios que se necesitan mutuamente si pretenden seguir teniendo a Mendoza como una aliada.

Los candidatos que pondrán velas en el arbolito de Navidad

Con estas negociaciones avanzadas, los libertarios pretenden que la suspensión de las PASO se trate en la sesión del Senado del 26 de noviembre, para avanzar y poner el broche de oro en Diputados antes de que termine el año.

Si así fuere y todo saliera como lo prevén, los radicales mendocinos podrán llegar a su congreso partidario del 12 de diciembre con algunas definiciones sobre la mesa, al menos sobre si se suspenden también las PASO en la provincia. Con eso podrían avanzar con conformar la mesa política que los habilite a tejer alianzas.

Sin embargo, para ese entonces los radicales todavía conservarían 3 alfiles, Ulpiano Suarez, Tadeo García Zalazar y Natalio Mema, dispuestos a suceder a Alfredo Cornejo, que previamente había admitido que pretendía terminar el año habiendo definido quién sería "el candidato" de la UCR.

Por tanto, es probable que esa definición se dilate aún más, e incluso se traslade a 2027, teniendo a los aspirantes en ascuas y prendiendo velas para convertirse en el elegido.

Antes de que eso ocurra, los radicales deberán explicarles a los votantes mendocinos por qué esta vez es conveniente suspender las PASO.