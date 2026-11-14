Ulpiano Suarez insistió ante la Nación por la subasta de los terrenos para la Estación Mendoza

La subasta abarca un terreno de 24 hectáreas de la ex Estación del Ferrocarril General San Martín.

La propuesta prevé que el municipio lleve adelante el procedimiento y deposite el producido de la subasta en las cuentas que indique el organismo nacional, permitiendo avanzar con el desarrollo urbanístico y cumplir con los compromisos asumidos entre ambas jurisdicciones.

Impacto del proyecto en el desarrollo urbano local

Ulpiano Suarez enfatizó en la nueva presentación que la paralización del proyecto afecta directamente las posibilidades de desarrollo económico de la zona, la seguridad y la creación de condiciones favorables para atraer inversiones privadas y generar empleo.

Señaló la urgencia de transformar un espacio actualmente vacante y marcado por el abandono en un nuevo ámbito de desarrollo e integración para la Ciudad.

El Distrito Sustentable Estación Mendoza es un proyecto estratégico para la capital mendocina, contemplando la recuperación de 24 hectáreas. La iniciativa busca incorporar nuevos espacios públicos, viviendas, áreas comerciales y oportunidades de inversión, consolidando así una nueva centralidad urbana y promoviendo el empleo.

Desde el Colegio de Arquitectos remarcaron que la Comuna de la Ciudad de Mendoza cuenta con el conocimiento territorial, la normativa local y la visión estratégica necesarias para conducir el proceso de subasta e implementación del proyecto.