El intendente de la Ciudad de Ulpiano Suarez envió una nueva notificación a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para poner en conocimiento el respaldo obtenido de 7 instituciones provinciales al proyecto de la Estación Mendoza, reiterando el pedido de definición sobre la propuesta presentada el pasado 30 de septiembre.
Ulpiano Suarez insistió ante la Nación por la subasta de los terrenos para la Estación Mendoza
El intendente Ulpiano Suarez envió una nueva notificación a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para reclamar respuestas sobre el plan urbanístico
La presentación busca delegar en el municipio la gestión de la subasta de los terrenos de la ex Estación del Ferrocarril General San Martín, donde se proyecta el Distrito Sustentable Estación Mendoza. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Federación Económica de Mendoza, la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Mendoza, la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza, el Colegio de Arquitectos de Mendoza, la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad, la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de Mendoza y el Centro de Ingenieros de Mendoza.
A más de 40 días sin respuesta del organismo nacional, el jefe comunal recordó la alternativa presentada para avanzar con los compromisos asumidos en convenios previos. La propuesta plantea la figura de delegación de gestión, que permitiría al municipio encargarse de la subasta y todos los actos administrativos necesarios para concretarla, destrabando una instancia fundamental para el desarrollo urbanístico del predio.
La propuesta prevé que el municipio lleve adelante el procedimiento y deposite el producido de la subasta en las cuentas que indique el organismo nacional, permitiendo avanzar con el desarrollo urbanístico y cumplir con los compromisos asumidos entre ambas jurisdicciones.
Impacto del proyecto en el desarrollo urbano local
Ulpiano Suarez enfatizó en la nueva presentación que la paralización del proyecto afecta directamente las posibilidades de desarrollo económico de la zona, la seguridad y la creación de condiciones favorables para atraer inversiones privadas y generar empleo.
Señaló la urgencia de transformar un espacio actualmente vacante y marcado por el abandono en un nuevo ámbito de desarrollo e integración para la Ciudad.
El Distrito Sustentable Estación Mendoza es un proyecto estratégico para la capital mendocina, contemplando la recuperación de 24 hectáreas. La iniciativa busca incorporar nuevos espacios públicos, viviendas, áreas comerciales y oportunidades de inversión, consolidando así una nueva centralidad urbana y promoviendo el empleo.
Desde el Colegio de Arquitectos remarcaron que la Comuna de la Ciudad de Mendoza cuenta con el conocimiento territorial, la normativa local y la visión estratégica necesarias para conducir el proceso de subasta e implementación del proyecto.
En pocas palabras
- Ulpiano Suarez: insistió ante la AABE por el plan urbanístico de Estación Mendoza.
- Reclamo: el intendente de la Ciudad de Mendoza busca delegar la subasta de terrenos para el Distrito Sustentable.
- Impacto: el proyecto busca reactivar el desarrollo económico, la seguridad y atraer inversiones en un terreno de 24 hectáreas.