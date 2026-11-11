Cornejo, en el centenario del Pasaje San Martín: "Preservar el patrimonio no es dejarlo detenido en el pasado"

Y fue más allá de la preservación en sí: “Preservar nuestro patrimonio no significa dejarlo detenido en el pasado, significa darle las condiciones para que siga siendo útil, atractivo y parte de la vida cotidiana de los mendocinos”.

“Una apuesta al futuro”

El Gobernador recordó que la construcción del Pasaje fue una decisión osada para su época, que “despertó dudas, despertó resistencia, pero terminó marcando un antes y un después de la ciudad”. Lo definió como “una demostración de la capacidad de los mendocinos para animarse a hacer cosas nuevas, para emprender”.

Destacó además que el edificio fue pionero en incorporar ascensores en un edificio residencial y en integrar viviendas, oficinas y comercios en un mismo espacio. Subrayó que el patrimonio no son solo “las paredes, los vitrales o la arquitectura, sino las personas, sus historias y las actividades que mantienen vivos estos espacios”, y mencionó a la Sastrería London, que este año cumple 80 años.

Sobre el cierre, trazó un paralelo con el presente: “Desde el Gobierno provincial creemos que el desarrollo requiere justamente esa combinación: cuidar lo que hemos construido, sostener lo que funciona y animarnos a transformar lo que necesita mejorar”. Y concluyó: “Hace 100 años este edificio fue una apuesta al futuro. Hoy el desafío es mantener vivo ese mismo espíritu emprendedor, innovador y de progreso”.

Suarez: “¿Qué van a pensar los mendocinos de 2126?”

El intendente de la Ciudad recordó la figura de Miguel Escorihuela Gascón, el inmigrante, bodeguero y emprendedor que impulsó un edificio de 9 pisos en una ciudad todavía marcada por el terremoto de 1861. “Tuvo una visión, perseveró y la convirtió en realidad”, señaló, y citó una frase del libro conmemorativo: “Si el Aconcagua es el centinela de piedra de la cordillera de los Andes, el Pasaje San Martín es el centinela de ladrillos de nuestra ciudad”.

Suarez planteó que gobernar “también significa tener la valentía de imaginar su futuro” y se preguntó qué pensarán los mendocinos dentro de cien años de las obras que se hacen hoy.

Impulsado por Escorihuela Gascón e inspirado en las galerías comerciales europeas, el Pasaje combinó hormigón armado, galerías, vitrales y una cúpula que lo volvieron un ícono de la capital.

En el marco del centenario se presentó el libro 100 Años Pasaje San Martín: Relatos, Historias y Testimonios (1926-2026), una investigación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza, editada por Alicia Braverman, Liliana Girini y Graciela Moretti, con el auspicio de la Municipalidad de la Ciudad. Las actividades también incluyen expresiones artísticas y recorridos por el interior del edificio.