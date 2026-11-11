Por qué hay que regalar una planta lirio de la paz en noviembre y qué beneficios trae

Dentro del feng shui, los lirios de paz tienen un significado más profundo cuando los regalas o te los regalan en noviembre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.

Te regalo un lirio de paz en noviembre porque siempre brillas en la oscuridad: qué significa

El lirio de la paz, o Spathiphyllum, es más que una simple planta elegante con sus hojas verdes brillantes y sus espatas blancas.

Los lirios de paz pueden brindarnos grandes beneficios por el simple hecho de tenerla presente en casa, principalmente porque el significado es uno de los más ricos del mundo floral: pese a la oscuridad su flor blanca es la más hermosa. Además de que tiene una belleza especial para decorar cualquier rincón pueden convertirse en un regalo perfecto porque su simbolismo que nunca pasa desapercibido: