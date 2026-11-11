Aunque muchas personas eligen la lengua de suegra por su resistencia y facilidad de mantenimiento, existe otra planta que conquista los hogares por su aspecto tropical y su capacidad para desarrollarse en ambientes cálidos y húmedos. Se trata del crotón, un ejemplar ornamental que puede convertirse en la protagonista de cualquier jardín, balcón o espacio interior si recibe los cuidados adecuados.
Mejor que la lengua de suegra: la planta colorida que tolera el calor y crece en ciudades con altos niveles de humedad
Aunque la lengua de suegra tiene una belleza significativa, existe otra planta ideal para tener en el jardín
Crotón: la planta tropical que llena de color los ambientes
El crotón, cuyo nombre científico es Codiaeum variegatum, es originario del sudeste asiático y de las islas del Pacífico occidental. En estas regiones crece con temperaturas elevadas y niveles de humedad ambiental altos, condiciones que favorecen su desarrollo y permiten que conserve los colores intensos de sus hojas.
Una de sus principales características es la variedad de formas y tonalidades de su follaje. Algunas hojas son alargadas y estrechas, mientras que otras presentan bordes ondulados o formas más redondeadas. Sus combinaciones de colores convierten a esta planta en una alternativa decorativa para quienes buscan incorporar un toque tropical a sus espacios, superando ampliamente la belleza de la lengua de suegra.
A diferencia de la sansevieria, que soporta condiciones de menor luminosidad y períodos de sequía, el crotón necesita más atención. No es una planta para colocar en cualquier rincón y olvidarse de ella, especialmente cuando se cultiva dentro de casa.
Para mantener un crotón saludable y conseguir que sus hojas conserven sus tonalidades características, es importante reproducir algunas de las condiciones de su hábitat natural.
La temperatura es uno de los factores fundamentales. Esta especie se desarrolla cómodamente entre los 18 y los 26 grados. Cuando el ambiente desciende de los 15 grados, comienza a sufrir las consecuencias del frío. También conviene evitar las corrientes de aire y los cambios bruscos de ubicación.
La iluminación es otro aspecto determinante. Esta planta necesita mucha claridad para conservar la intensidad de sus colores, aunque es preferible evitar la exposición directa al sol fuerte durante las horas centrales del día, porque puede quemar sus hojas.
En cuanto al riego, el sustrato debe mantenerse ligeramente húmedo, pero nunca encharcado. Si la tierra se seca por completo, puede perder gran parte de su follaje, mientras que el exceso de agua favorece la pudrición de las raíces.
Por último, el crotón prefiere los ambientes húmedos. Pulverizar agua alrededor de la planta o utilizar un humidificador puede ayudar durante los períodos secos. Con estos cuidados, el ejemplar puede crecer vigorosamente y aportar color durante todo el año.