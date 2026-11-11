Mejor que la lengua de suegra: la planta colorida que tolera el calor y crece en ciudades con altos niveles de humedad

A diferencia de la sansevieria, que soporta condiciones de menor luminosidad y períodos de sequía, el crotón necesita más atención. No es una planta para colocar en cualquier rincón y olvidarse de ella, especialmente cuando se cultiva dentro de casa.

Crotón.

Para mantener un crotón saludable y conseguir que sus hojas conserven sus tonalidades características, es importante reproducir algunas de las condiciones de su hábitat natural.

La temperatura es uno de los factores fundamentales. Esta especie se desarrolla cómodamente entre los 18 y los 26 grados. Cuando el ambiente desciende de los 15 grados, comienza a sufrir las consecuencias del frío. También conviene evitar las corrientes de aire y los cambios bruscos de ubicación.

La iluminación es otro aspecto determinante. Esta planta necesita mucha claridad para conservar la intensidad de sus colores, aunque es preferible evitar la exposición directa al sol fuerte durante las horas centrales del día, porque puede quemar sus hojas.

Crotón.

En cuanto al riego, el sustrato debe mantenerse ligeramente húmedo, pero nunca encharcado. Si la tierra se seca por completo, puede perder gran parte de su follaje, mientras que el exceso de agua favorece la pudrición de las raíces.

Por último, el crotón prefiere los ambientes húmedos. Pulverizar agua alrededor de la planta o utilizar un humidificador puede ayudar durante los períodos secos. Con estos cuidados, el ejemplar puede crecer vigorosamente y aportar color durante todo el año.