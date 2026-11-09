La temporada de lluvias que atraviesa nuestro país, influenciada en algunas ocasiones por el fenómeno meteorológico conocido como El Niño, permite aprovechar las precipitaciones para cuidar las plantas. Uno de los ejemplares que puede beneficiarse de este recurso natural es la lengua de suegra o sansevieria, una especie resistente y de fácil mantenimiento. Utilizar agua de lluvia para hidratarla ofrece algunas ventajas que vale la pena conocer.
Regar una lengua de suegra o sansevieria con agua de lluvia: para qué sirve
Estamos atravesando semanas marcadas por lluvias. Ante esto, se recomienda recolectar el agua y usarla para regar tu lengua de suegra
Qué beneficios tiene regar la lengua de suegra con agua de lluvia
Además de representar una alternativa para reducir el consumo de agua potable, recolectar el agua de lluvia permite disponer de un recurso natural para distintas tareas de jardinería. Sin embargo, es importante conocer sus beneficios y respetar las necesidades de riego de esta planta.
El agua de lluvia puede ser una buena alternativa para hidratar la sansevieria, siempre que se recolecte en recipientes limpios y se almacene correctamente. A diferencia del agua que sale del surtidor, que puede contener minerales y sales disueltas, el agua de lluvia suele tener una menor concentración de estos componentes.
Uno de sus principales beneficios es que permite hidratar el sustrato sin acumular tantas sales minerales. Esto resulta conveniente para la lengua de suegra, una planta que no necesita grandes cantidades de nutrientes ni tolera bien los excesos de fertilizantes.
Otro aspecto favorable es que el agua de lluvia suele tener un pH ligeramente ácido, una característica compatible con las necesidades de muchas plantas de interior. Además, aprovecharla permite reducir el desperdicio de agua y contar con una alternativa natural para el cuidado del jardín.
Para conseguir estos beneficios, es importante recolectarla en recipientes limpios y evitar el agua que arrastra suciedad de techos, canaletas o superficies contaminadas. También conviene conservarla en envases tapados y utilizarla en un período razonable.
Sin embargo, existe una recomendación fundamental: la sansevieria almacena agua en sus hojas carnosas y necesita riegos espaciados. Por eso, no debes regarla cada vez que llueve ni mantener su tierra constantemente húmeda.
Antes de utilizar agua de lluvia, comprobá que los primeros centímetros del sustrato estén secos. También asegurate de que la maceta tenga agujeros de drenaje para eliminar el excedente.
De esta manera, podrás aprovechar las precipitaciones para cuidar tu lengua de suegra, mantener una hidratación adecuada y favorecer su desarrollo sin poner en riesgo sus raíces.