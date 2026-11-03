La lengua de suegra o sansevieria es una de las plantas favoritas para decorar los hogares, aunque también es un baluarte dentro del Feng Shui. Según la filosofía asiática de origen taoísta, con la ayuda de una cuchara, lograremos atraer prosperidad y protección a nuestro hogar. A continuación conocerás la explicación y cómo ejecutar a la perfección este ritual.
Enterrar una cuchara en la tierra de la lengua de suegra o sansevieria: para qué sirve
Esta práctica está ligada al Feng Shui y cada vez más personas la ponen en práctica con su lengua de suegra o sansevieria
Por qué recomiendan colocar una cuchara en la tierra de la lengua de suegra o sansevieria
Entre los rituales que ganaron popularidad aparece uno bastante particular: enterrar una cuchara de metal en la tierra de la lengua de suegra. Aunque puede parecer un gesto extraño, tiene un significado relacionado con la abundancia económica, la estabilidad y la llegada de nuevas oportunidades.
La explicación de esta costumbre se encuentra en la filosofía del Feng Shui. Según esta tradición china, las plantas representan el elemento madera, asociado con el crecimiento, la vitalidad y la renovación.
En particular, la lengua de suegra tiene un simbolismo especial por sus hojas verticales y resistentes, que representan la fortaleza y la protección del hogar. Por eso, muchas personas la utilizan como un elemento decorativo para atraer buenas energías.
La cuchara, por su parte, representa el elemento metal dentro de este ritual. Este material se relaciona simbólicamente con la estabilidad material, la organización de los recursos y la prosperidad económica. Al combinar ambos elementos, se busca reforzar la intención de atraer abundancia y nuevas oportunidades financieras.
Para realizar esta práctica, primero hay que elegir una cuchara metálica limpia y una planta saludable. Después, se debe buscar un espacio libre en el sustrato, preferentemente cerca del borde de la maceta y alejado de las raíces y la base de las hojas.
La cuchara se introduce superficialmente en la tierra, sin ejercer demasiada presión ni enterrarla por completo. También se puede colocar junto a la maceta si existe riesgo de dañar las raíces.
Mientras se realiza el procedimiento, algunas personas aprovechan para establecer una intención relacionada con el ahorro, el crecimiento laboral o la estabilidad económica.
Dónde ubicar la lengua de suegra o sansevieria para atraer abundancia
El Feng Shui también recomienda prestar atención a la ubicación de esta especie. El sector sudeste de la vivienda se relaciona con la riqueza y la prosperidad, mientras que la entrada representa la protección y la bienvenida de nuevas oportunidades. También puede colocarse en un espacio de trabajo para simbolizar el crecimiento profesional y el desarrollo de proyectos.