El país que desafía a China con nuevos submarinos equipados con baterías de litio que pueden permanecer más tiempo bajo el agua

Los submarinos convencionales necesitan acercarse a la superficie y utilizar motores diésel para recargar sus baterías. Durante ese proceso deben tomar aire mediante un tubo llamado esnórquel, una maniobra que aumenta las posibilidades de ser detectados. Las baterías de litio permiten almacenar más energía en menos espacio y prolongar los períodos de navegación sumergida sin recurrir al esnórquel.

Cómo son los submarinos japoneses

El Taigei (SS-513), primera unidad de la clase que lleva su nombre, mide 84 metros de largo y 9,1 metros de ancho. El submarino tiene un desplazamiento de unas 3.000 toneladas, puede alcanzar una velocidad de 37 kilómetros por hora bajo el agua y lleva una tripulación de aproximadamente 70 personas.

El armamento también explica la importancia estratégica de estos buques. La clase Taigei dispone de seis tubos lanzatorpedos de 533 milímetros, desde los que puede emplear torpedos pesados Tipo 18 y misiles antibuque Harpoon. A esto se suman sonares de nueva generación, sensores laterales y sistemas de detección remolcados que permiten localizar embarcaciones a distintas profundidades.

El despliegue responde a un escenario regional cada vez más complejo. China amplía sus operaciones navales en el mar de China Oriental y el Pacífico occidental, mientras mantiene la presión militar sobre Taiwán. Corea del Norte, por su parte, continúa desarrollando misiles balísticos y capacidades submarinas, incluidos sistemas de lanzamiento desde plataformas sumergibles.