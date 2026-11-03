Japón está transformando su fuerza submarina con una tecnología que modifica una de las principales limitaciones de los submarinos convencionales. Su apuesta son los submarinos equipados con baterías de iones de litio, capaces de almacenar más energía y recargarse con mayor rapidez que los sistemas tradicionales de plomo-ácido.
El país que desafía a China con nuevos submarinos equipados con baterías de litio que pueden permanecer más tiempo bajo el agua
La construcción de la nueva clase de submarinos Taigei, equipados con tecnología de vanguardia, forma parte de un plan de expansión de la flota japonesa para reforzar la vigilancia marítima.
En 2026, Japón incorporó el quinto ejemplar de esta clase, el Chogei (SS-517). Su construcción forma parte de un programa de expansión de la flota submarina que contempla nuevas unidades para reforzar la vigilancia de las aguas próximas al archipiélago.
Japón revoluciona la guerra submarina con tecnología de iones de litio
El cambio comenzó con el Oryu, sexto submarino de la clase Sry, incorporado a la Fuerza Marítima de Autodefensa japonesa en marzo de 2020. Fue el primer submarino operativo del mundo equipado con baterías de iones de litio. El siguiente, el Toryu, entró en servicio en marzo de 2021 y también incorporó esta tecnología.
Los submarinos convencionales necesitan acercarse a la superficie y utilizar motores diésel para recargar sus baterías. Durante ese proceso deben tomar aire mediante un tubo llamado esnórquel, una maniobra que aumenta las posibilidades de ser detectados. Las baterías de litio permiten almacenar más energía en menos espacio y prolongar los períodos de navegación sumergida sin recurrir al esnórquel.
Cómo son los submarinos japoneses
El Taigei (SS-513), primera unidad de la clase que lleva su nombre, mide 84 metros de largo y 9,1 metros de ancho. El submarino tiene un desplazamiento de unas 3.000 toneladas, puede alcanzar una velocidad de 37 kilómetros por hora bajo el agua y lleva una tripulación de aproximadamente 70 personas.
El armamento también explica la importancia estratégica de estos buques. La clase Taigei dispone de seis tubos lanzatorpedos de 533 milímetros, desde los que puede emplear torpedos pesados Tipo 18 y misiles antibuque Harpoon. A esto se suman sonares de nueva generación, sensores laterales y sistemas de detección remolcados que permiten localizar embarcaciones a distintas profundidades.
El despliegue responde a un escenario regional cada vez más complejo. China amplía sus operaciones navales en el mar de China Oriental y el Pacífico occidental, mientras mantiene la presión militar sobre Taiwán. Corea del Norte, por su parte, continúa desarrollando misiles balísticos y capacidades submarinas, incluidos sistemas de lanzamiento desde plataformas sumergibles.
En pocas palabras
- Japón revoluciona: Implementa submarinos con baterías de iones de litio para mayor autonomía y rapidez.
- Expansión estratégica: La construcción de la clase Taigei refuerza la vigilancia marítima ante escenarios regionales complejos.
- Tecnología avanzada: Los nuevos submarinos poseen sistemas de sonar y sensores de última generación para detección mejorada.