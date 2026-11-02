Dos argentinos cruzaron los Andes en un globo abierto hace 110 años: volaron a 8.000 metros y a 33 grados bajo cero

A las 8:30 de la mañana, el globo comenzó a elevarse por la montaña. La aeronave, bautizada Eduardo Newbery, transportaba a los dos hombres en una canastilla sin techo, sin paredes y completamente expuesta a las condiciones atmosféricas. No existía una cabina presurizada ni sistemas modernos de navegación. Para protegerse de la falta de oxígeno, llevaban máscaras especiales y un barógrafo que registraba la altura alcanzada.

Una barquilla abierta, oxígeno y temperaturas bajo cero

Al superar los 8.000 metros, llegaron a una altitud de aproximadamente 8.100 metros. El termómetro marcó temperaturas cercanas a los 33 grados bajo cero. La presión atmosférica había descendido considerablemente y el frío convertía cualquier error en un riesgo para sus vidas.

La travesía exigió desprenderse de prácticamente todo lo que transportaban. Primero arrojaron el lastre y, cuando ya no quedaba peso suficiente para mantener la altura, comenzaron a lanzar provisiones, medicamentos e instrumentos. Cada objeto que abandonaba la barquilla contribuía a evitar que el globo descendiera antes de superar las montañas.

Alrededor de las 11 de la mañana ingresaron en territorio argentino sobrevolando el cerro Juncal. Después siguieron el curso del río Mendoza y las vías del Ferrocarril Trasandino hasta localizar el valle de Uspallata. Pero el descenso tampoco resultó sencillo. Las corrientes de aire provocaron una caída brusca y Bradley tuvo que desgarrar la envoltura del globo para evitar que continuara arrastrándolos hacia las montañas.

La aeronave terminó rodando por un despeñadero hasta quedar atrapada entre piedras y arbustos. Los dos hombres sobrevivieron y fueron auxiliados por una partida que llegó desde la estación ferroviaria de Uspallata. El vuelo había durado aproximadamente tres horas y media.

La hazaña fue reconocida por ambos países. En Argentina recibieron una medalla de oro del Congreso Nacional y en Chile fueron distinguidos con la Orden al Mérito. La barquilla original de mimbre utilizada durante el cruce se conserva en el Museo Nacional de Aeronáutica, en Morón, provincia de Buenos Aires.