Si tenés una antigua heladera, tenés un tesoro: cómo convertirla en un mueble para la casa

Las heladeras duran mucho, pero tienen una vida útil, así que debes saber que si tienes una que esté sin uso o rota, puedes transformarla en un tesoro. En una época donde la reutilización y el reciclaje se han convertido en consumo consciente, muchos objetos cotidianos pueden tener una segunda vida útil.
Un claro ejemplo de esto es que aunque sea vieja, lejos de ser una simple basura, puede ser una excelente idea para reciclarla por su forma, estructura y material.
Reciclaje: cómo hacer un mueble con una heladera vieja
El reciclaje permite transformar electrodomésticos rotos en desuso en prácticos armarios organizadores, bibliotecas o muebles bar para el hogar, por eso muchos optan por recuperarla para darle una segunda vida útil.
Esta idea aprovecha la estructura y los compartimentos de la heladera para crear muebles decorativos y funcionales para cualquier espacio de tu casa. Para ello vas a necesitar algunos elementos necesarios:
- Heladera o freezer sin uso o roto, madera para fabricar los nuevos estantes divisorios, pintura esmaltada o papel adhesivo decorativo, destornilladores, sierra, lijas y tornillos, accesorios complementarios que desees.
El paso a paso de esta idea de reciclaje no tiene gran nivel de dificultad. Lo primero que hay que hacer es desmontar y retirar el motor de la heladera y todos los componentes eléctricos que ya no sirvan. Después hay que hacer una limpieza profunda de la heladera para remover suciedad, grasa acumulada y restos de óxido.
Ahora, se lija la superficie externa y se pone la pintura o láminas autoadhesivas de madera con esquineros vintage para poder darle un acabado elegante. Por úlimo se colocan tablas de madera a medida en el interior como estantes para organizar herramientas, libros, vajilla o botellas.
Además, de forma opcional se pueden incorporar ruedas en la base de la vieja heladera para desplazar el nuevo mueble cómodamente y aprovechar los estantes de las puertas como organizadores secundarios.
En pocas palabras
- Reciclaje creativo: transformar heladeras viejas o rotas en muebles funcionales para el hogar.
- Proceso sencillo: desmontar componentes eléctricos, limpiar, lijar y decorar la estructura para reutilizarla.
- Funcionalidad versátil: convertir el electrodoméstico en armarios, bibliotecas o muebles bar, aprovechando sus compartimentos internos.