Si tenés una antigua heladera, tenés un tesoro: cómo convertirla en un mueble para la casa

Esta idea aprovecha la estructura y los compartimentos de la heladera para crear muebles decorativos y funcionales para cualquier espacio de tu casa. Para ello vas a necesitar algunos elementos necesarios:

Heladera o freezer sin uso o roto, madera para fabricar los nuevos estantes divisorios, pintura esmaltada o papel adhesivo decorativo, destornilladores, sierra, lijas y tornillos, accesorios complementarios que desees.

Convertila en un hermoso mueble para guardar lo que más desees o necesites.

El paso a paso de esta idea de reciclaje no tiene gran nivel de dificultad. Lo primero que hay que hacer es desmontar y retirar el motor de la heladera y todos los componentes eléctricos que ya no sirvan. Después hay que hacer una limpieza profunda de la heladera para remover suciedad, grasa acumulada y restos de óxido.

Ahora, se lija la superficie externa y se pone la pintura o láminas autoadhesivas de madera con esquineros vintage para poder darle un acabado elegante. Por úlimo se colocan tablas de madera a medida en el interior como estantes para organizar herramientas, libros, vajilla o botellas.

Además, de forma opcional se pueden incorporar ruedas en la base de la vieja heladera para desplazar el nuevo mueble cómodamente y aprovechar los estantes de las puertas como organizadores secundarios.