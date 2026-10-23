Guardar el queso de esta forma en la heladera hace que pierda su sabor: cómo evitarlo

Cada tipo de queso es diferente y su modo de conservación también. Por eso, a la hora de comprar este lácteo, no hay que guardarlo en la heladera así no más porque la humedad, el contacto con el aire y el tipo de elaboración determinan los cuidados necesarios después de la compra.

Los quesos duros y semiduros conservan mejor su humedad con papel especializado.

El detalle en el guardado que nadie tiene en cuenta y que puede cambiar el sabor del queso

El hábito más común es envolver el queso en plástico, bolsa u otro papel. Sin embargo, este material puede perjudicar la calidad del queso porque evita que el alimento "respire", frena el desarrollo de sus sabores naturales y permite el paso de la luz, lo que puede provocar que la grasa se oxide y se vuelva rancia.