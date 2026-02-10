Cómo limpiar correctamente la heladera y el freezer, y eliminar malos olores

La limpieza de la heladera y del freezer debe realizarse al menos una vez al mes, ya que hay muchos alimentos que suelen desprender un olor desagradable con el paso del tiempo, o incluso puede ocurrir que desprendan líquidos que luego quedan pegados en este electrodoméstico.
A continuación te enseñaremos a limpiar correctamente la heladera y el freezer y a dejarla libre de malos olores.
¿Cómo limpiar correctamente la heladera y el freezer?
Lo mejor, como mencionamos previamente, es limpiar la heladera por lo menos una vez al mes dependiendo del uso. Si se cae o se vuelca algo en su interior, hay que limpiarlo en el momento y no esperar a que se ponga duro o se adhiera de más.
En muchos casos se aconseja hacer la limpieza de la heladera y del freezer a fin de mes (ya que es cuando suele estar más vacía), o antes de ir al supermercado por la compra del mes. Recuerda que la heladera debe estar desenchufada al momento de limpiarla.
Antes de empezar a desarmar su interior o de aplicar diversos productos de limpieza, te aconsejamos leer el manual de este electrodoméstico, ya que por lo general suele brindar consejos al momento de limpiarla.
Aprovecha esta limpiar para descartar todo lo que está vencido o en mal estado. Además, puedes remover todas las piezas y lavarlas por separado para que la higiene sea más puntillosa.
Al momento de descongelar y lavar el freezer, te aconsejamos usar guantes, ya que en muchas ocasiones el hielo puede llegar a quemar las manos. Para acelerar el proceso de descongelación, puedes mojar el hielo con agua caliente. Los bloques de hielo que están muy pegados, puedes retirarlos usando la espátula plástica que suele venir dentro del freezer.
Otra opción es preparar una solución de un litro de agua tibia con tres cucharadas de bicarbonato de sodio. Puede ser agua jabonosa o lo que indique el manual. Con esta preparación podrás limpiar en profundidad la heladera y el freezer.
Es importante destacar que, una vez que hayas limpiado la heladera y el freezer, tienes que secar cada rincón con un paño limpio o un papel de cocina, para que no se acumule olor a humedad. Recuerda limpiar y secar los burletes, ya que de esta manera evitarás hongos.
El exterior de la heladera puede ser limpiado con vinagre, agua y un paño de microfibra. Por último te aconsejamso limpiar la parte posterior con la aspiradora o un cepillo seco. Y vaciar y limpiar el desagote.