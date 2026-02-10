Cómo limpiar correctamente la heladera y el freezer, y eliminar malos olores

Limpiar heladera La heladera debe limpiarse una vez al mes.

En muchos casos se aconseja hacer la limpieza de la heladera y del freezer a fin de mes (ya que es cuando suele estar más vacía), o antes de ir al supermercado por la compra del mes. Recuerda que la heladera debe estar desenchufada al momento de limpiarla.

Antes de empezar a desarmar su interior o de aplicar diversos productos de limpieza, te aconsejamos leer el manual de este electrodoméstico, ya que por lo general suele brindar consejos al momento de limpiarla.

Aprovecha esta limpiar para descartar todo lo que está vencido o en mal estado. Además, puedes remover todas las piezas y lavarlas por separado para que la higiene sea más puntillosa.

Al momento de descongelar y lavar el freezer, te aconsejamos usar guantes, ya que en muchas ocasiones el hielo puede llegar a quemar las manos. Para acelerar el proceso de descongelación, puedes mojar el hielo con agua caliente. Los bloques de hielo que están muy pegados, puedes retirarlos usando la espátula plástica que suele venir dentro del freezer.

Otra opción es preparar una solución de un litro de agua tibia con tres cucharadas de bicarbonato de sodio. Puede ser agua jabonosa o lo que indique el manual. Con esta preparación podrás limpiar en profundidad la heladera y el freezer.

Embed - Amo de casa® on Instagram: "Limpieza de heladera y freezerLEÉ . Limpiar la heladera por lo menos una vez al mes dependiendo del uso. Si se te cae o vuelca algo limpiarlo en el momento. Hacer la limpieza en los últimos días del mes en los que solemos tenerla más vacía. . Leer el manual de la heladera. Sabiendo la marca y modelo se encuentran fácilmente en google. Sacar todo lo que está en la heladera y colocarlo en un lugar que mantenga el frío. Puede ser en una conservadora ¡o la heladera del vecino/a! ¡Aprovechá a descartar todo lo que está vencido o en mal estado! ¡DESENCHUFÁ la heladera! Quitar todas las partes removibles (cajones, estantes, etc) Lavar, enjuagar y dejar secar todas las piezas. Para descongelar el freezer ponete guantes, ¡el hielo quema las manos! Dejá la puerta abierta para que descongele. Para acelerar el proceso se puede mojar un poco el hielo con agua caliente. ¿Qué otra forma conocés de hacerlo? Quitar lo bloques con una espátula plástica. ¡No usar nada que corte, pinche o tenga filo! Preparar una solución de un litro de agua tibia con tres cucharadas de bicarbonato de sodio. Puede ser agua jabonosa o lo que indique el manual. Humedecer un paño de microfibra y limpiar de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y de adentro hacia afuera. Enjuagar con un paño húmedo en agua limpia. Secar con un paño limpio o papel de cocina. Limpiar los burletes para evitar hongos y que se acumule cualquier . Volver a colocar todas las partes removibles. Pulir el exterior con vinagre y agua con un paño de microfibra. Por lo menos una vez al año limpiar la parte posterior con la aspiradora o un cepillo seco. Y vaciar y limpiar el desagote. ¡Volver a enchufar! Guardar todo limpio y seco. Colocar un recipiente con bicarbonato para evitar olores. . Si te gusto el video deja un comentario y enviaselo a esa persona que lo necesita. #amodecasa . . . . . #lifehacks #lifehack #lifestyle #tips #hacks #motivation #inspiration #lifetips #home #house #hogar #casa #organization #organized #homeorganization #organizing #organizer #organizedlife #organize #cleaning #menoyo #vinagrelovers #limpiar" View this post on Instagram

Es importante destacar que, una vez que hayas limpiado la heladera y el freezer, tienes que secar cada rincón con un paño limpio o un papel de cocina, para que no se acumule olor a humedad. Recuerda limpiar y secar los burletes, ya que de esta manera evitarás hongos.

El exterior de la heladera puede ser limpiado con vinagre, agua y un paño de microfibra. Por último te aconsejamso limpiar la parte posterior con la aspiradora o un cepillo seco. Y vaciar y limpiar el desagote.