Colocar papel de diario en el cajón de las verduras: por qué recomiendan hacerlo

Al mantener un ambiente más seco, se reduce drásticamente la proliferación de microorganismos que causan el mal olor y el deterioro adentro de tu heladera.

Algunos papeles ayudan a dispersar o absorber ligeramente el gas etileno, la hormona natural que acelera la maduración de las frutas, evitando que una pieza en mal estado dañe a las demás.

truco casero, heladera El papel de diario puede prevenir el deterioro de frutas y verduras en tu heladera.

Más allá de este truco casero, lo cierto es que existe un debate en torno a la toxicidad de las tintas del diario. Históricamente, las tintas contenían plomo; sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los periódicos utilizan tintas de origen vegetal, siendo significativamente más seguras.

Paso a paso: cómo realizar este truco casero correctamente

Para maximizar la vida útil de tus compras, sigue estos pasos:

Limpieza previa: limpia el cajón a fondo antes de colocar el papel.

limpia el cajón a fondo antes de colocar el papel. Capa protectora: cubre toda la base del cajón con dos o tres hojas de papel.

cubre toda la base del cajón con dos o tres hojas de papel. Renovación constante: cambia el papel cada vez que realices una compra nueva o si notas que está muy húmedo para evitar el efecto contrario (acumulación de moho).

Implementar este pequeño cambio no solo te ayudará a ahorrar dinero reduciendo el desperdicio de comida, sino que mantendrá tu heladera más limpia y organizada por más tiempo.