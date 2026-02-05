Colocar papel de diario en el cajón de las verduras: por qué recomiendan hacerlo

Mantener la frescura de los alimentos es uno de los mayores desafíos en el hogar. Entre los consejos de abuelas y trucos virales, uno destaca por su sencillez: colocar papel de diario en el fondo del cajón de las verduras.
El principal enemigo de las verduras dentro de la heladera es la humedad excesiva. Cuando los vegetales respiran, liberan vapor de agua que se condensa en las paredes del cajón.
Por qué recomiendan colocar papel de diario en el cajón de las verduras
Primeramente, hay que decir que el papel de diario actúa como una esponja, evitando que el agua se acumule en el fondo. Esto previene que las hojas verdes se pudran por contacto directo con líquidos acumulados.
Al mantener un ambiente más seco, se reduce drásticamente la proliferación de microorganismos que causan el mal olor y el deterioro adentro de tu heladera.
Algunos papeles ayudan a dispersar o absorber ligeramente el gas etileno, la hormona natural que acelera la maduración de las frutas, evitando que una pieza en mal estado dañe a las demás.
Más allá de este truco casero, lo cierto es que existe un debate en torno a la toxicidad de las tintas del diario. Históricamente, las tintas contenían plomo; sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los periódicos utilizan tintas de origen vegetal, siendo significativamente más seguras.
Paso a paso: cómo realizar este truco casero correctamente
Para maximizar la vida útil de tus compras, sigue estos pasos:
- Limpieza previa: limpia el cajón a fondo antes de colocar el papel.
- Capa protectora: cubre toda la base del cajón con dos o tres hojas de papel.
- Renovación constante: cambia el papel cada vez que realices una compra nueva o si notas que está muy húmedo para evitar el efecto contrario (acumulación de moho).
Implementar este pequeño cambio no solo te ayudará a ahorrar dinero reduciendo el desperdicio de comida, sino que mantendrá tu heladera más limpia y organizada por más tiempo.