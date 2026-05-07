Ceremonial y protocolo: cómo debe usarse la servilleta en comidas formales

Uso de la servilleta: cuándo y cómo desplegarla

El primer error común es sentarse y, de inmediato, desarmar la figura de la servilleta para colocarla sobre el regazo. El protocolo dicta que se debe esperar a que el anfitrión o la persona que preside la mesa realice el movimiento primero. Una vez que la cena ha comenzado oficialmente, se toma la servilleta y se desdobla con naturalidad por debajo del nivel de la mesa.

Bajo ninguna circunstancia se debe sacudir para abrirla, ni mucho menos anudarla al cuello como si fuera un babero, un error que, aunque parezca de película antigua culta y refinada, sigue ocurriendo. Si la servilleta es de gran tamaño, se dobla por la mitad y se coloca sobre los muslos con el pliegue hacia uno mismo. Si es pequeña, puede extenderse por completo. La función primordial aquí es proteger la vestimenta de cualquier accidente y estar disponible para el único uso permitido: la higiene de los labios antes de beber, con el fin de no dejar marcas de comida en la copa.

A lo largo de la comida, la servilleta debe usarse exclusivamente para presionar ligeramente los labios. Un detalle fundamental, y que pocos aplican, es utilizarla siempre antes y después de beber. Esto evita dejar marcas de comida o grasa en el borde de la cristalería, manteniendo la transparencia de las copas impecable durante toda la velada.

¿Qué ocurre si debemos levantarnos momentáneamente?. El protocolo moderno sugiere dejarla ligeramente arrugda sobre el asiento de la silla. Esto indica al personal de servicio que el comensal regresará.

Sin embargo, al finalizar la cena, el procedimiento cambia: la servilleta se retira del regazo y se deja a la derecha del plato. No es necesario volver a doblarla como si no se hubiera usado, pero tampoco debe quedar hecha un bollo. Un doblez natural que oculte las partes utilizadas es la señal perfecta de que la experiencia ha concluido con éxito.

Lo que nunca debes hacer con la servilleta

En el protocolo de mesa, tan importante es saber qué hacer como identificar esos vicios comunes que pueden arruinar la imagen de un comensal en segundos. La servilleta tiene un propósito específico y sagrado; sacarla de su función o manipularla de forma higiénica frente a los demás es uno de los errores más difíciles de ignorar en una cena de gala.

Ceremonial y protocolo servilleta 4 Nunca debes ponerte la servilleta de babero. Imagen generada con IA.

Para no pasar un papelón, evitá estas conductas bajo cualquier circunstancia:

Limpiar los elementos de la mesa. Por más que veas una mancha de agua en una copa o una pequeña marca en el tenedor, nunca uses la servilleta para pulir los cubiertos o el cristal. Hacerlo es una ofensa directa al anfitrión o al servicio del lugar, ya que ponés en duda la higiene del establecimiento.

Por más que veas una mancha de agua en una copa o una pequeña marca en el tenedor, nunca uses la servilleta para pulir los cubiertos o el cristal. Hacerlo es una ofensa directa al anfitrión o al servicio del lugar, ya que ponés en duda la higiene del establecimiento. Utilizarla como pañuelo. Es, quizás, la falta más grave. La servilleta de tela jamás debe usarse para sonarse la nariz, limpiar el sudor de la frente o quitar suciedad de los anteojos. Si necesitás higienizarte de esa manera, lo correcto es pedir permiso, levantarte y dirigirte al baño.

Es, quizás, la falta más grave. La servilleta de tela jamás debe usarse para sonarse la nariz, limpiar el sudor de la frente o quitar suciedad de los anteojos. Si necesitás higienizarte de esa manera, lo correcto es pedir permiso, levantarte y dirigirte al baño. El "efecto babero" y el abandono temprano. Jamás enganches la servilleta en el cuello de la camisa o entre los botones del saco, sin importar cuán difícil sea de comer el plato (como una pasta con salsa). Asimismo, nunca la dejes sobre la mesa mientras los demás siguen comiendo; la servilleta solo vuelve a la superficie de la mesa cuando la cena ha terminado para todos.