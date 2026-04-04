Ceremonial y protocolo: ¿por qué la Bandera Argentina no se dobla para su guarda?

Luego, sin doblarla, se traslada al despacho de la máxima autoridad escolar para su custodia. Pero antes debe ser encanastada tal como se explicó (con el sol visible hacia arriba) y se deposita con sumo cuidado en su cofre o cureña, donde permanecerá protegida y lista hasta el momento de un nuevo izamiento.

El cofre o cureña es el lugar reglamentario de guarda de la Bandera Argentina. En muchos despachos de directores, existe un cofre de madera con tapa de vidrio para que el Sol de la bandera encanastada sea visible, cumpliendo con la norma de custodia.

Copia de cofre de bandera uso escolar Así queda encanastada en el cofre o cureña la Bandera Argentina.

Banderas monumentales

Cuando las banderas son de gran tamaño (banderas monumentales) se deben encanastar con orden, asegurando que las dizas (cordones de amarre) queden siempre a la vista para facilitar el trabajo al día siguiente. Mantener las drizas visibles evita demoras o movimientos bruscos al buscar los amarres.

Nunca debe confundirse doblar con recoger. Recoger el paño evita que toque el suelo, manteniendo la dignidad del símbolo sin quebrantar la norma de no plegarlo.