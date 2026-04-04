De acuerdo con las reglas de Ceremonial y Protocolo Nacional, plasmadas en el "Reglamento de Tratamiento de Símbolos Patrios" basado en el Decreto 10.302/44, la Bandera Argentina no se dobla para su guarda ni para su traslado como sí se hace, por ejemplo, con la de Estados Unidos.
Ceremonial y protocolo: ¿por qué la Bandera Argentina no se dobla para su guarda?
El pabellón nacional de endrizar nunca se dobla. A diferencia de otras naciones, nuestro protocolo establece que el paño debe ser encanastado para su guarda y traslado
La Bandera Argentina no debe doblarse, sino encanastarse. Para encanastarla, se llevan los cuatro vértices de la bandera hacia la parte inferior del paño. El objetivo es que el Sol de Mayo quede siempre visible en la parte superior del paño, es decir que el Sol quede hacia arriba.
Traslado de la Bandera Argentina en instituciones
Al arriar la Bandera Argentina en escuelas, un alumno debe recibirla con brazos extendidos. El alumno no debe "abrazar" la bandera contra su cuerpo de forma desprolija, sino sostenerla como un tesoro.
Luego, sin doblarla, se traslada al despacho de la máxima autoridad escolar para su custodia. Pero antes debe ser encanastada tal como se explicó (con el sol visible hacia arriba) y se deposita con sumo cuidado en su cofre o cureña, donde permanecerá protegida y lista hasta el momento de un nuevo izamiento.
El cofre o cureña es el lugar reglamentario de guarda de la Bandera Argentina. En muchos despachos de directores, existe un cofre de madera con tapa de vidrio para que el Sol de la bandera encanastada sea visible, cumpliendo con la norma de custodia.
Banderas monumentales
Cuando las banderas son de gran tamaño (banderas monumentales) se deben encanastar con orden, asegurando que las dizas (cordones de amarre) queden siempre a la vista para facilitar el trabajo al día siguiente. Mantener las drizas visibles evita demoras o movimientos bruscos al buscar los amarres.
Nunca debe confundirse doblar con recoger. Recoger el paño evita que toque el suelo, manteniendo la dignidad del símbolo sin quebrantar la norma de no plegarlo.