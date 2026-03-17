¿Por qué las escuelas incineran las banderas argentinas viejas?

Al finalizar su vida útil, las banderas de ceremonia no se destruyen. Se guardan en cofres vidriados como reliquias cívicas, acompañadas de un acta que reseñe su historial y período de uso.

Pero, a diferencia de las de ceremonia, las banderas de mástil que estén rotas o sucias deben ser incineradas para evitar que sean tratadas como simples residuos materiales o desechos. Hay que entender que, por estar expuestas al sol, el frío y el viento, estos símbolos suelen tener una vida útil más corta y deben ser reemplazadas por el motivo explicado más arriba

Banderas argentinas incineradas, no quemadas

Antes de quemar el paño, se debe "anular su carácter emblemático". Esto significa separar las franjas y anular el sol con una tijera, para que lo que se destruya sea solo el textil.

Este accionar se debe realizar en una ceremonia solemne (generalmente en el acto del Día de la Bandera u otro de similar importancia, preferentemente en espacios abiertos por seguridad.

Bandera Argentina Las banderas argentinas de mástil sufren las inclemencias del tiempo.

Además se labra un acta firmada por la autoridad máxima del establecimiento y deben haber dos testigos presentes.

La bandera debe incinerarse en un ambiente y un recipiente controlado. El paño no "se prende fuego" como sucede cuando se intenta ofender a un país o su población.

Una vez finalizada la combustión total del paño, las cenizas debenser tratadas con dignidad. La recomendación oficial es su inhumación (entierro) en el lugar (en algún sector del patio de la escuela).

Sin embargo, si la bandera de izar posee un valor histórico (por ejemplo, fue donada por ex combatientes de Malvinas) no se incinera, se preserva siguiendo el protocolo de las banderas de ceremonia. Es decir: se deben guardar en cajas vidriadas con la referencia que explique por escrito por qué motivo la bandera en mal estado no ha sido incinerada.