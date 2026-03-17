Cuando cumple su vida útil en los mástiles de las escuelas, una bandera argentina debe ser incinerada, pero se debe cumplir con un protocolo. Se rige principalmente por el Decreto Nacional nº 10.302/1944 (ratificado por la Ley 12.971), que define a la Bandera, el Escudo y el Himno como los símbolos sagrados de la Nación. Si bien el Decreto nº 652/1966 establece pautas de ceremonial, es la normativa de cada jurisdicción educativa la que detalla el paso a paso para dar de baja los textiles.
¿Por qué las escuelas incineran las banderas argentinas viejas?
Muchos no lo saben. Existe un protocolo que obliga a los establecimientos escolares a dar de baja a las viejas banderas con honor
El procedimiento, si bien es antiguo, sigue vigente y establece las pautas para dar de baja los símbolos nacionales con el máximo respeto.
La explicación que muchos no conocen es que un símbolo nacional nunca debe verse deshilachado o sucio en un mástil. Por eso, su retiro a tiempo y reemplazo es un acto de soberanía y respeto por nuestra bandera e historia.
Al finalizar su vida útil, las banderas de ceremonia no se destruyen. Se guardan en cofres vidriados como reliquias cívicas, acompañadas de un acta que reseñe su historial y período de uso.
Pero, a diferencia de las de ceremonia, las banderas de mástil que estén rotas o sucias deben ser incineradas para evitar que sean tratadas como simples residuos materiales o desechos. Hay que entender que, por estar expuestas al sol, el frío y el viento, estos símbolos suelen tener una vida útil más corta y deben ser reemplazadas por el motivo explicado más arriba
Banderas argentinas incineradas, no quemadas
Antes de quemar el paño, se debe "anular su carácter emblemático". Esto significa separar las franjas y anular el sol con una tijera, para que lo que se destruya sea solo el textil.
Este accionar se debe realizar en una ceremonia solemne (generalmente en el acto del Día de la Bandera u otro de similar importancia, preferentemente en espacios abiertos por seguridad.
Además se labra un acta firmada por la autoridad máxima del establecimiento y deben haber dos testigos presentes.
La bandera debe incinerarse en un ambiente y un recipiente controlado. El paño no "se prende fuego" como sucede cuando se intenta ofender a un país o su población.
Una vez finalizada la combustión total del paño, las cenizas debenser tratadas con dignidad. La recomendación oficial es su inhumación (entierro) en el lugar (en algún sector del patio de la escuela).
Sin embargo, si la bandera de izar posee un valor histórico (por ejemplo, fue donada por ex combatientes de Malvinas) no se incinera, se preserva siguiendo el protocolo de las banderas de ceremonia. Es decir: se deben guardar en cajas vidriadas con la referencia que explique por escrito por qué motivo la bandera en mal estado no ha sido incinerada.