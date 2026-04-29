Ceremonial y protocolo: ¿cuál es la diferencia entre la Bandera Argentina que tiene sol y la que no?

Bandera Argentina: ¿qué significa usar la del sol en una escuela o institución?

Significa que ya no existe la "bandera civil". La bandera nacional es una sola: la que lleva el sol incaico en la franja blanca. El Sol de Mayo es un diseño inspirado en la primera moneda argentina (la de 1813) y representa la libertad y la independencia.

El respeto que exige el ceremonial y protocolo para la bandera nacional, por ejemplo no lavarla, entonces es para la que tiene el sol.

¿Cuándo se usa la bandera sin sol?

Hoy en día, la versión sin sol se considera una bandera de ornato. Se utiliza principalmente para decorar fachadas, interiores de salones o calles durante fechas patrias. Al no ser el "símbolo oficial" de representación jerárquica, no requiere los mismos honores de ceremonial (como el saludo de pie o la prohibición de que toque el suelo) que se le deben rendir a la bandera con sol.

bandera argentina más grande de alvear.jpg La Bandera Argentina sin sol se la considera "de ornato".

En conclusión, si una escuela o un organismo gubernamental debe comprar una bandera para su mástil o para sus actos de colación, la elección correcta es siempre la que incluye el sol. Usar la bandera completa no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos los argentinos para honrar nuestra identidad con el máximo rigor histórico.

¿Cómo debe ser el sol de la Bandera Argentina?

El Sol debe tener 32 rayos (16 rectos y 16 flamígeros alternados). Además está contemplado por ley que el color del paño nacional debe ser el "azul celeste" (normas IRAM).

Finalmente existe una prohibición que pocos conocen: nunca se debe escribir sobre el paño de la bandera, sea con sol o sin sol.