En el imaginario colectivo de los argentinos, persiste una distinción que ha pasado de generación en generación: la creencia de que la Bandera Argentina con el Sol de Mayo (llamada técnicamente "Bandera Oficial de la Nación") está reservada exclusivamente para las Fuerzas Armadas y los organismos oficiales según el ceremonial y protocolo nacional, mientras que los ciudadanos particulares deben utilizar la versión sencilla, sin el sol.
Ceremonial y protocolo: ¿cuál es la diferencia entre la Bandera Argentina que tiene sol y la que no?
Durante décadas se creyó que existían dos banderas diferentes según quién la usara. Qué dice la ley actual y por qué ya no deberías tener dudas al elegir un símbolo patrio para tu institución
Esta diferenciación es, desde hace más de cuatro décadas, un error histórico y legal. La confusión tiene un origen real. Antiguamente, el Decreto de 1944 establecía que la bandera con sol era de uso exclusivo para el Estado. Pero todo cambió en 1985, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Se dictó la Ley 23.208, que unificó el uso del símbolo patrio. Esta norma establece que todos los ciudadanos -sean instituciones públicas, privadas o personas particulares- tienen derecho a usar la Bandera Argentina con el sol.
Bandera Argentina: ¿qué significa usar la del sol en una escuela o institución?
Significa que ya no existe la "bandera civil". La bandera nacional es una sola: la que lleva el sol incaico en la franja blanca. El Sol de Mayo es un diseño inspirado en la primera moneda argentina (la de 1813) y representa la libertad y la independencia.
El respeto que exige el ceremonial y protocolo para la bandera nacional, por ejemplo no lavarla, entonces es para la que tiene el sol.
¿Cuándo se usa la bandera sin sol?
Hoy en día, la versión sin sol se considera una bandera de ornato. Se utiliza principalmente para decorar fachadas, interiores de salones o calles durante fechas patrias. Al no ser el "símbolo oficial" de representación jerárquica, no requiere los mismos honores de ceremonial (como el saludo de pie o la prohibición de que toque el suelo) que se le deben rendir a la bandera con sol.
En conclusión, si una escuela o un organismo gubernamental debe comprar una bandera para su mástil o para sus actos de colación, la elección correcta es siempre la que incluye el sol. Usar la bandera completa no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos los argentinos para honrar nuestra identidad con el máximo rigor histórico.
¿Cómo debe ser el sol de la Bandera Argentina?
El Sol debe tener 32 rayos (16 rectos y 16 flamígeros alternados). Además está contemplado por ley que el color del paño nacional debe ser el "azul celeste" (normas IRAM).
Finalmente existe una prohibición que pocos conocen: nunca se debe escribir sobre el paño de la bandera, sea con sol o sin sol.