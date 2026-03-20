¿Por qué los abanderados no pueden sentarse? ceremonial y protocolo en los actos

El mencionado decreto establece que la Bandera Nacional es el símbolo máximo de nuestra soberanía. Al salir de su "sitial de honor" (su vitrina de resguardo), la bandera requiere la máxima distinción y un respeto protocolar absoluto.

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Según fuentes especializadas en ceremonial y protocolo, como las guías del Ministerio de Educación y el Instituto Nacional Belgraniano, la bandera no es un elemento ornamental. Si la bandera está presente en el acto, debe ser portada, no colocada en una peana o base decorativa, ya que su sentido reside en la portación y custodia activa.