Ceremonial y protocolo: ¿por qué no debe lavarse la Bandera Argentina?

Bandera Argentina

¿Por qué está prohibido lavar la Bandera Argentina?

Estos son los tres pilares que sostienen esta norma:

El concepto de la "Gloria Acumulada". En el lenguaje del ceremonial, se considera que la Bandera Argentina no es simplemente una pieza de tela, sino un testigo vivo de la historia. El polvo del ambiente, el desgaste del sol y la suciedad que pueda recoger con el tiempo se consideran "Honores y Glorias" acumulados. Lavar la bandera significaría "borrar" simbólicamente los servicios que ese paño ha prestado a la Patria. En la tradición militar y civil, se dice que "la honra de la Patria no se lava", ya que las batallas (reales o simbólicas) dejan huellas que no deben ser eliminadas por un proceso doméstico o industrial. El carácter sagrado del símbolo. Según lo estipulado indirectamente en normas como el Decreto 1635/78, la bandera es un símbolo sagrado. Al igual que en ciertas tradiciones antiguas donde los objetos de culto no pueden ser alterados, la bandera argentina se rige por un principio de integridad absoluta. El contacto con el agua y químicos se considera una manipulación indebida que altera la naturaleza del paño oficial. Además, se prefiere que una bandera luzca envejecida pero digna, antes que artificialmente impoluta mediante un proceso de lavado que no está contemplado en ninguna normativa de tratamiento de símbolos nacionales. El ciclo de vida. Del uso a la incineración. El protocolo argentino no busca la "perpetuidad artificial" del símbolo, sino un ciclo de vida natural y respetuoso. La normativa establece un camino claro:

Uso: hasta que el desgaste sea evidente.

hasta que el desgaste sea evidente. Retiro: cuando está deteriorada o sucia al punto de perder su dignidad.

cuando está deteriorada o sucia al punto de perder su dignidad. Anulación: se corta en tres paños (separando las franjas celeste, blanca y celeste) para que deje de ser "la bandera ".

se corta en tres paños (separando las franjas celeste, blanca y celeste) para que deje de ser "la ". Incineración: se queman los restos de la Bandera Argentina en una ceremonia solemne y las cenizas se entierran.

Incineración de bandera argentina en escuela Incineración de la Bandera Argentina.

En resumen, la Bandera Argentina no se lava porque el ceremonial prefiere la destrucción digna a través del fuego antes que el tratamiento como una prenda común. Lavarla se interpreta como un acto de "desacralización", tratando al pabellón nacional como si fuera un objeto utilitario y no la representación máxima de la soberanía del país.