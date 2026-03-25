En el complejo universo del ceremonial y protocolo, cada movimiento posee una carga simbólica que trasciende la mera formalidad. Uno de los momentos más críticos y significativos de cualquier acto oficial o escolar en nuestro país es el retiro de la Bandera Argentina de Ceremonia. Lejos de ser un trámite logístico para dar cierre a un evento, este desplazamiento constituye un acto de soberanía en sí mismo, regido por normativas que buscan preservar la "pureza y el tratamiento reverente" de los símbolos patrios.
Ceremonial y protocolo: ¿se debe aplaudir a la bandera nacional cuando se retira?
El protocolo argentino establece procedimientos estrictos para despedir a la enseña nacional. Por qué la solemnidad y el reconocimiento colectivo son pilares del respeto a la soberanía
El fundamento legal de la soberanía
La base de todo el andamiaje protocolar sobre nuestros símbolos se encuentra en el Decreto 10302/44. En su primer considerando, la norma es taxativa al definir que "el Escudo, la Bandera y el Himno son símbolos de la soberanía de la Nación y de la majestad de su historia". Esta jerarquía implica que la bandera no es un objeto ornamental, sino la representación física del Estado y su pueblo.
Bajo esta premisa, la Resolución Ministerial 1635/78 -pilar del ceremonial escolar y civil- detalla con precisión cómo debe procederse al finalizar una convocatoria: "Al terminar el acto, si no se hace desfile se procederá a retirar la bandera de ceremonias antes de salir los alumnos, para lo cual el abanderado y ambos acompañantes se dirigirán hasta el lugar donde se guarda como despedida con los aplausos de los asistentes".
La mística del aplauso a la bandera: gratitud y respeto
A diferencia del izamiento o el arrio en el mástil (donde impera el silencio respetuoso o el canto), el retiro de la Bandera de Ceremonia exige la participación activa del público a través del aplauso.
En el protocolo argentino, este gesto no debe interpretarse como una ovación a una "actuación", sino como la máxima expresión de gratitud civil. Mientras el abanderado y sus escoltas se desplazan, el aplauso unánime de los presentes honra la presencia del símbolo nacional. Es el reconocimiento de la comunidad a la identidad colectiva que la bandera ampara. Durante este trayecto, los asistentes deben permanecer de pie, reforzando la solemnidad que el momento amerita.
Esta clase de ceremonial y protocolo es la que resuelve muchas dudas como por qué algunas escuelas deben incinerar sus banderas.
Puntos clave para el correcto retiro de la bandera
Para garantizar que la ceremonia cumpla con los estándares de respeto, el ceremonialista debe observar los siguientes detalles:
- Prioridad temporal: la bandera siempre debe retirarse antes de que el público o los alumnos abandonen el recinto.
- Acompañamiento: el abanderado nunca debe quedar solo; el desplazamiento se realiza en bloque con sus dos escoltas.
- Ubicación del asta: durante el retiro, la bandera se lleva en el hombro, con el regatón hacia atrás, simbolizando que la misión de presidir el acto ha concluido con éxito.
Respetar estas normas no es solo una cuestión de etiqueta, es mantener viva la tradición que asegura, como dicta el decreto fundacional, que la enseña patria reciba siempre el condigno respeto de todos los ciudadanos.