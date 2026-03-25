Ceremonial y protocolo: ¿se debe aplaudir a la bandera nacional cuando se retira?

La mística del aplauso a la bandera: gratitud y respeto

A diferencia del izamiento o el arrio en el mástil (donde impera el silencio respetuoso o el canto), el retiro de la Bandera de Ceremonia exige la participación activa del público a través del aplauso.

En el protocolo argentino, este gesto no debe interpretarse como una ovación a una "actuación", sino como la máxima expresión de gratitud civil. Mientras el abanderado y sus escoltas se desplazan, el aplauso unánime de los presentes honra la presencia del símbolo nacional. Es el reconocimiento de la comunidad a la identidad colectiva que la bandera ampara. Durante este trayecto, los asistentes deben permanecer de pie, reforzando la solemnidad que el momento amerita.

Esta clase de ceremonial y protocolo es la que resuelve muchas dudas como por qué algunas escuelas deben incinerar sus banderas.

Puntos clave para el correcto retiro de la bandera

Para garantizar que la ceremonia cumpla con los estándares de respeto, el ceremonialista debe observar los siguientes detalles:

Prioridad temporal: la bandera siempre debe retirarse antes de que el público o los alumnos abandonen el recinto.

la bandera siempre debe retirarse de que el público o los alumnos abandonen el recinto. Acompañamiento: el abanderado nunca debe quedar solo; el desplazamiento se realiza en bloque con sus dos escoltas.

el abanderado nunca debe quedar solo; el desplazamiento se realiza en bloque con sus dos escoltas. Ubicación del asta: durante el retiro, la bandera se lleva en el hombro, con el regatón hacia atrás, simbolizando que la misión de presidir el acto ha concluido con éxito.

Bandera Argentina

Respetar estas normas no es solo una cuestión de etiqueta, es mantener viva la tradición que asegura, como dicta el decreto fundacional, que la enseña patria reciba siempre el condigno respeto de todos los ciudadanos.