Paso a paso: cómo limpiar la heladera con vinagre y dejarla impecable

Para realizar una limpieza profunda de la heladera, solo necesitas un poco de vinagre blanco, un truco casero y algunos consejos

Isabella Brosio
Un truco con vinagre para mantener la heladera siempre limpia. 

Cuando ya probaste todos los productos de limpieza existentes y ninguno da resultado, no hay que rendirse. El vinagre es uno de esos ingredientes naturales y seguros que se pueden utilizar para muchas cosas, no solo para una mancha específica o una superficie en particular.

En esta ocasión, te comparto un truco con vinagre para limpiar la heladera en profundidad, sin dejar ninguna de sus partes de lado. Toma nota y presta atención.

Con vinagre se pueden realizar muchos trucos caseros en el hogar, el auto o el jard&iacute;n.&nbsp;

El vinagre que tenemos en la alacena y utilizamos en la cocina está elaborado a partir de un proceso natural de fermentación de sustancias orgánicas, como frutas y cereales. Esta variedad, y sus versiones diferentes, nació por accidente cuando un vino maceró de más y las bacterias transformaron el alcohol en ácido acético.

Por otra parte, existe un vinagre de limpieza destilado que se elabora artificialmente a través de un proceso de laboratorio, que consiste en destilar el ácido acético para obtener un producto mucho más concentrado, ácido e intenso. Esta variedad no es apta para consumo, solo sirve para limpiar.

Cómo limpiar la heladera con vinagre y dejarla reluciente

Para limpiar la heladera en profundidad, basta con tener a mano un poco de vinagre y saber usarlo.

Es importante limpiar la heladera para evitar la contaminaci&oacute;n de los alimentos.&nbsp;

  1. Antes de realizar cualquier limpieza de electrodomésticos, es importante desenchufarlo y vaciarlo para evitar accidentes y daños.
  2. Aprovecha para eliminar los alimentos en mal estado, vaciar botellas con agua vieja y ordenar los congelados por fecha.
  3. Realiza una primera limpieza con agua y jabón neutro. Utiliza una esponja suave para remover las manchas de comida, la grasa, las esquinas y juntas de la heladera. Enjuaga con un paño mojado.
  4. Una vez que la heladera esté limpia y seca, llegó el momento de desinfectar cada una de sus partes, incluidos los cajones y rejillas. Prepara una solución de agua y vinagre de limpieza y rocía el interior de la heladera.
  5. Limpia la goma de la heladera para eliminar posibles restos de comida u hongos.
  6. Deja la heladera abierta para que el vinagre se evapore y seque solo. Vuelve a guardar los alimentos y a enchufar el aparato.

¿Por qué el vinagre es tan bueno para limpiar la heladera?

El vinagre es perfecto para limpiar manchas, repeler algunas plagas y neutralizar malos olores.

El vinagre no solo es un ingrediente natural y seguro para limpiar. Dentro de sus muchos beneficios, destaca su capacidad para desinfectar y eliminar algunos tipos de bacterias, hongos y virus.

Además, el vinagre es ecológico, no contamina, es mucho más barato que otros productos y es muy versátil.

Con vinagre se pueden remover los pegotes de grasa de la heladera, los restos de humedad y los malos olores. Es un producto ideal para limpiar sin gastar mucho dinero y en poco tiempo.

