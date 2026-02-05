Paso a paso: cómo limpiar la heladera con vinagre y dejarla impecable

Cuando ya probaste todos los productos de limpieza existentes y ninguno da resultado, no hay que rendirse. El vinagre es uno de esos ingredientes naturales y seguros que se pueden utilizar para muchas cosas, no solo para una mancha específica o una superficie en particular.
En esta ocasión, te comparto un truco con vinagre para limpiar la heladera en profundidad, sin dejar ninguna de sus partes de lado. Toma nota y presta atención.
El vinagre que tenemos en la alacena y utilizamos en la cocina está elaborado a partir de un proceso natural de fermentación de sustancias orgánicas, como frutas y cereales. Esta variedad, y sus versiones diferentes, nació por accidente cuando un vino maceró de más y las bacterias transformaron el alcohol en ácido acético.
Por otra parte, existe un vinagre de limpieza destilado que se elabora artificialmente a través de un proceso de laboratorio, que consiste en destilar el ácido acético para obtener un producto mucho más concentrado, ácido e intenso. Esta variedad no es apta para consumo, solo sirve para limpiar.
Cómo limpiar la heladera con vinagre y dejarla reluciente
Para limpiar la heladera en profundidad, basta con tener a mano un poco de vinagre y saber usarlo.
- Antes de realizar cualquier limpieza de electrodomésticos, es importante desenchufarlo y vaciarlo para evitar accidentes y daños.
- Aprovecha para eliminar los alimentos en mal estado, vaciar botellas con agua vieja y ordenar los congelados por fecha.
- Realiza una primera limpieza con agua y jabón neutro. Utiliza una esponja suave para remover las manchas de comida, la grasa, las esquinas y juntas de la heladera. Enjuaga con un paño mojado.
- Una vez que la heladera esté limpia y seca, llegó el momento de desinfectar cada una de sus partes, incluidos los cajones y rejillas. Prepara una solución de agua y vinagre de limpieza y rocía el interior de la heladera.
- Limpia la goma de la heladera para eliminar posibles restos de comida u hongos.
- Deja la heladera abierta para que el vinagre se evapore y seque solo. Vuelve a guardar los alimentos y a enchufar el aparato.
¿Por qué el vinagre es tan bueno para limpiar la heladera?
El vinagre no solo es un ingrediente natural y seguro para limpiar. Dentro de sus muchos beneficios, destaca su capacidad para desinfectar y eliminar algunos tipos de bacterias, hongos y virus.
Además, el vinagre es ecológico, no contamina, es mucho más barato que otros productos y es muy versátil.
Con vinagre se pueden remover los pegotes de grasa de la heladera, los restos de humedad y los malos olores. Es un producto ideal para limpiar sin gastar mucho dinero y en poco tiempo.