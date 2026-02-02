Solo con vinagre y papel manteca: truco infalible para quitar las manchas de sarro de la mampara del baño

Truco casero: cómo dejar la mampara del baño como nueva con vinagre y papel manteca

A diferencia de las esponjas tradicionales, el papel manteca posee una estructura resistente y una capacidad única para adherirse a superficies lisas cuando está húmedo. Esta propiedad permite que los agentes limpiadores permanezcan en contacto directo con el vidrio durante más tiempo, penetrando profundamente en los depósitos de cal sin rayar ni dañar la superficie.

mampara baño La mampara quedará reluciente en pocos minutos.

Es una solución que combina eficacia, economía y respeto por el medio ambiente. Por lo tanto, con pocos ingredientes y casi sin gastar dinero, lograrás dejar la mampara del baño como nueva, sin rastros de sarro. Lo mejor de esto es que tampoco tendrás que pasar varias horas frotando el cristal para quitar la suciedad.