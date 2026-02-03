Cómo limpiar el piso flotante: el sencillo truco para dejarlo reluciente sin usar cera

piso flotante limpieza Descubrí cómo limpiar tu piso flotante en pocos pasos.

Otro punto a considerar es el peligro del agua para limpiar este tipo de revestimiento. El piso flotante no tolera el contacto prolongado con líquidos, ya que la humedad puede filtrarse por las juntas y provocar que las maderas se hinchen o se deformen.

En consecuencia, para una limpieza profunda, se debe emplear un trapeador apenas humedecido, asegurándose de escurrirlo al máximo para evitar charcos. Es fundamental utilizar exclusivamente productos diseñados específicamente para pisos flotantes, evitando limpiadores abrasivos que puedan degradar la película protectora del material.

limpieza cera piso flotante Ya no necesitarás de cera para limpiar el piso flotante gracias a estos trucos.

Por otro lado, un truco vital en este tipo de superficies es la limpieza inmediata ante cualquier tipo de derrames. Si se cae café, vino o cualquier tipo de bebida, debe ser absorbido al instante para prevenir daños estructurales.

Asimismo, tras realizar la limpieza con el trapeador húmedo, es altamente recomendable realizar una pasada final con un paño seco y limpio. Este paso elimina cualquier rastro de humedad residual y garantiza un acabado reluciente sin marcas de agua.