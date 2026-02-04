Por qué y cómo hay que usar vinagre para hacer un huevo poché perfecto

El huevo poché o escalfado es una receta bastante antigua y simple; solo hay que conocer los trucos para realizarlo. El huevo escalfado se prepara con agua caliente, sin cáscara y con un medio ácido.
El huevo escalfado nació en Francia hace varios años y recibe el nombre de "poché" por la palabra "pocher" que significa bolsillo en español. Remite a la yema escondida en la clara como si fuera un bolsillo.
Esta receta de huevo se caracteriza por su sabor, textura y preparación. El resultado es un huevo con la yema líquida y espesa, y una clara cocida pero blanda. Pero, ¿cómo se llega a ese resultado?
Cómo se usa el vinagre para hacer huevos escalfados
El vinagre se usa para escalfar huevos porque acelera la coagulación de las claras. Esto permite que las claras abracen a la yema más rápido antes de dispersarse en el agua caliente.
El ácido del vinagre mantiene el huevo compacto y da forma al resultado final. Lo mejor es que este procedimiento no afecta el sabor del huevo.
Para cocinar huevos poché, hay que colocar en una olla una cucharada de vinagre de vino blanco o manzana, por cada litro de agua caliente, y romper el huevo en el interior.
¿Para qué otras cosas puedo usar vinagre en la cocina?
El vinagre de alimentos se puede utilizar para mejorar muchas recetas dulces y saladas en la cocina. La acidez de este alimento actúa como agente leudante, realza los sabores, mejora las texturas y evita problemas comunes. A continuación, te cuento para qué puedes usar vinagre en la cocina y con qué alimentos combina muy bien.
- Puedes usar vinagre en el agua de cocción de los huevos duros para evitar que la cáscara se pegue y se vuelva imposible pelarlos. Además, el vinagre mejora la cocción y punto de los huevos.
- Si colocamos un chorro de vinagre en el agua de cocción del arroz, los granos no se pegan entre sí ni se apelmazan.
- Con vinagre de vino tinto se puede marinar una carne roja. Este alimento proporciona sabor a las carnes, las vuelve más tiernas y mejora la cocción.
- En panadería, el vinagre se suele usar como agente leudante junto con el bicarbonato para volver los panificados más aireados y esponjosos.
- También se pueden marinar carnes blancas con vinagre blando para realzar los sabores y volverlas más tiernas.
- Cuando una receta queda muy salada, puedes colocar un poco de vinagre para revertir ese gusto molesto.