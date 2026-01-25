Inicio Recetas huevo
Riquísimos

Receta de Huevos escoceses: crocantes por fuera y con un corazón cremoso que conquista a todos

Los huevos escoceses son una de las recetas clásicas nacidas en Londres. Se destacan por tener una capa crocante por fuera y un relleno cremoso

Antonella Prandina
Los huevos escoceses son una de las mejores recetas  para preparar en el almuerzo o la cena.

Los huevos escoceses son una de esas recetas clásicas que sorprenden por su historia y su sabor. Aunque su nombre pueda confundir, no provienen de Escocia, sino de Londres, donde surgieron en 1738 en la reconocida tienda Fortnum & Mason. Se trata de una preparación original y tentadora: una especie de albóndiga frita que, al cortarse, revela un corazón de huevos duros con la yema todavía cremosa.

Además de ser una propuesta divertida y llamativa, especialmente para los más chicos, los huevos escoceses resultan muy saciantes y pueden convertirse en una opción nutritiva para el almuerzo o la cena. Esta receta suele servirse fría y se acompaña con ensaladas frescas de lechuga y tomate o con salsas clásicas como mayonesa, ketchup o barbacoa.

huevos escoceses receta.webp

Receta para hacer huevos escoceses

Los huevos escoceses consisten en un huevo con yema líquida, recubierto por una fina capa de carne molida y otra crocante de pan rallado. ¿Qué necesitas para hacer esta receta?

Ingredientes:

  • 400 g de carne picada
  • 1 cebolla picada
  • 6 huevos chicos
  • 2 cdas. de perejil picado
  • 1 taza de harina
  • Pan rallado
  • Condimentos: sal, pimienta, nuez moscada
plato con huevos escoceses

Cómo preparar huevos a la escocesa: la receta paso a paso

  1. Primero, coloca cuatro huevos en agua hirviendo por 6 minutos. Luego, retíralos y colócalos inmediatamente en agua con hielo para cortar su cocción. Reserva.
  2. A continuación, en un bol, mezcla la carne con la cebolla. Condimenta con sal, pimienta, nuez moscada y perejil. Amasa bien y divide en cuatro partes.
  3. Toma una porción con las manos húmedas, moldéala y aplástala para colocar un huevo pelado en el centro. Cierra, pasa por harina, huevo batido y pan rallado.
  4. Repite el procedimiento con el resto de los huevos y fríe cada huevo escocés en abundante aceite caliente, durante unos minutos, hasta que se dore.
  5. Por último, retira los huevos escoceses y colócalos en una fuente con papel absorbente. Sirve con tu salsa favorita o acompañados de una ensalada de vegetales crudos.

