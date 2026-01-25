Receta de Huevos escoceses: crocantes por fuera y con un corazón cremoso que conquista a todos

Además de ser una propuesta divertida y llamativa, especialmente para los más chicos, los huevos escoceses resultan muy saciantes y pueden convertirse en una opción nutritiva para el almuerzo o la cena. Esta receta suele servirse fría y se acompaña con ensaladas frescas de lechuga y tomate o con salsas clásicas como mayonesa, ketchup o barbacoa.

huevos escoceses receta.webp

Receta para hacer huevos escoceses

Los huevos escoceses consisten en un huevo con yema líquida, recubierto por una fina capa de carne molida y otra crocante de pan rallado. ¿Qué necesitas para hacer esta receta?