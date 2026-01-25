Receta de Huevos escoceses: crocantes por fuera y con un corazón cremoso que conquista a todos

Los huevos escoceses son una de esas recetas clásicas que sorprenden por su historia y su sabor. Aunque su nombre pueda confundir, no provienen de Escocia, sino de Londres, donde surgieron en 1738 en la reconocida tienda Fortnum & Mason. Se trata de una preparación original y tentadora: una especie de albóndiga frita que, al cortarse, revela un corazón de huevos duros con la yema todavía cremosa.
Además de ser una propuesta divertida y llamativa, especialmente para los más chicos, los huevos escoceses resultan muy saciantes y pueden convertirse en una opción nutritiva para el almuerzo o la cena. Esta receta suele servirse fría y se acompaña con ensaladas frescas de lechuga y tomate o con salsas clásicas como mayonesa, ketchup o barbacoa.
Receta para hacer huevos escoceses
Los huevos escoceses consisten en un huevo con yema líquida, recubierto por una fina capa de carne molida y otra crocante de pan rallado. ¿Qué necesitas para hacer esta receta?
Ingredientes:
- 400 g de carne picada
- 1 cebolla picada
- 6 huevos chicos
- 2 cdas. de perejil picado
- 1 taza de harina
- Pan rallado
- Condimentos: sal, pimienta, nuez moscada
Cómo preparar huevos a la escocesa: la receta paso a paso
- Primero, coloca cuatro huevos en agua hirviendo por 6 minutos. Luego, retíralos y colócalos inmediatamente en agua con hielo para cortar su cocción. Reserva.
- A continuación, en un bol, mezcla la carne con la cebolla. Condimenta con sal, pimienta, nuez moscada y perejil. Amasa bien y divide en cuatro partes.
- Toma una porción con las manos húmedas, moldéala y aplástala para colocar un huevo pelado en el centro. Cierra, pasa por harina, huevo batido y pan rallado.
- Repite el procedimiento con el resto de los huevos y fríe cada huevo escocés en abundante aceite caliente, durante unos minutos, hasta que se dore.
- Por último, retira los huevos escoceses y colócalos en una fuente con papel absorbente. Sirve con tu salsa favorita o acompañados de una ensalada de vegetales crudos.