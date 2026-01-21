Cómo preparar un guiso tradicional de España: la receta de los callos a la madrileña paso a paso

Perfectos para almuerzos y cenas, los callos a la madrileña destacan por su textura melosa y su alto valor nutritivo. Aunque no requieren técnicas complejas, sí demandan tiempo y paciencia, ya que la cocción lenta es clave para lograr un resultado sabroso y equilibrado. Sin dudas, una de esas recetas tradicionales de España que atraviesan generaciones y siguen ocupando un lugar de honor en la mesa.

Receta para hacer callos a la madrileña

Ingredientes: