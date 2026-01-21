Cómo preparar un guiso tradicional de España: la receta de los callos a la madrileña paso a paso

Los callos a la madrileña son una de las recetas más emblemáticas de la gastronomía de España, ideales para quienes disfrutan de los platos tradicionales y contundentes. Este clásico guiso combina callos de ternera con patitas de cerdo, chorizo, morcilla y panceta, todo cocido lentamente en una salsa de verduras y especias que potencia su sabor profundo.
Perfectos para almuerzos y cenas, los callos a la madrileña destacan por su textura melosa y su alto valor nutritivo. Aunque no requieren técnicas complejas, sí demandan tiempo y paciencia, ya que la cocción lenta es clave para lograr un resultado sabroso y equilibrado. Sin dudas, una de esas recetas tradicionales de España que atraviesan generaciones y siguen ocupando un lugar de honor en la mesa.
Receta para hacer callos a la madrileña
Ingredientes:
- 1 kilo de callos de ternera
- 1 chorizo
- 1 morcilla
- 150 g de panceta
- 2 patitas de cerdo
- 2 cebollas
- 1 zanahoria
- 5 dientes de ajo
- 4 cdas. de salsa de tomate
- Pulpa de guindilla (opcional)
- Condimentos: sal, pimienta, laurel, pimentón, clavo de olor
Cómo preparar la receta de callos a la madrileña, paso a paso
- Primero, limpia y escalda los callos. Para hacerlo, córtalos en cuadraditos y colócalos en una olla, cubiertos con agua fría. Lleva a hervor para que suelten las impurezas y, cuando hierva, deja de 2 a 3 minutos y retira del fuego.
- A continuación, escurre el agua y lava bien con agua fría los callos y la olla. Vuelve a colocarlos dentro de la misma. Es importante que sea una olla a presión para que los callos se cocinen rápidamente.
- En una malla de verduras, agrega la cebolla con un clavo de olor pinchado, 3 dientes de ajo aplastados, laurel, pimienta y una zanahoria. Agrégala a la olla. Las verduras pueden ir sueltas.
- En la misma cacerola donde están los callos y las verduras, agrega las patitas y cubre al ras con agua fría y un poco de sal.
- Diez o quince minutos antes de que la cocción de los callos esté finalizada, agrega el chorizo, la morcilla y la panceta cortada. El punto exacto es cuando los callos están blanditos y tiernos, pero no se deshacen.
- Cuando los callos a la madrileña estén en el último punto de la cocción, prepara un sofrito con los dientes de ajo restantes rehogados en aceite de oliva. Agrega la cebolla picada fina y dora levemente. También suma la salsa de tomate y condimenta a gusto. Si quieres, suma la guindilla. Agrega el sofrito a los callos y deja en el fuego para que tomen sabor.
- Luego, separa los ingredientes. La malla con las verduras por un lado, el caldo por el otro, los callos, el chorizo y la morcilla por otro. Desecha el laurel y el clavo de olor y tritura las verduras con un poco de caldo de cocción.
- El caldo restante de los callos a la madrileña puedes guardarlo para otra comida. Combina la salsa de verduras con el resto de los ingredientes y deja reposar por unas horas. Antes de calentarlo para servir, retira el exceso de grasa que queda en la superficie. Listo, ya tienes una comida abundante y sabrosa para invierno.