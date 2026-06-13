Cómo hacer la Torta invertida de manzana: la receta fácil y caramelizada que heredé de mi abuela

Entre las recetas caseras más elegidas para la merienda o el desayuno, la torta invertida de manzana se destaca por ser económica, rendidora y perfecta para compartir en familia. Además, combina el sabor tradicional de la repostería hogareña con una presentación atractiva que sorprende desde el primer vistazo.

Si buscas recetas fáciles y deliciosas, esta torta de manzana es una opción ideal para disfrutar junto al mate o el café. Su sabor mejora con las horas, convirtiéndola en una de esas preparaciones que siempre vale la pena repetir.