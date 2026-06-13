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Cómo hacer la Torta invertida de manzana: la receta fácil y caramelizada que heredé de mi abuela

Esta clásica torta invertida de manzanas es una receta ideal para la merienda que se destaca por su textura húmeda y sabor casero

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]

La torta invertida de manzanas es una de las recetas clásicas de las abuelas argentinas que nunca pasan de moda. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, este postre conquista por su textura húmeda, su aroma irresistible y el dulzor natural de la manzana caramelizada.

Entre las recetas caseras más elegidas para la merienda o el desayuno, la torta invertida de manzana se destaca por ser económica, rendidora y perfecta para compartir en familia. Además, combina el sabor tradicional de la repostería hogareña con una presentación atractiva que sorprende desde el primer vistazo.

Si buscas recetas fáciles y deliciosas, esta torta de manzana es una opción ideal para disfrutar junto al mate o el café. Su sabor mejora con las horas, convirtiéndola en una de esas preparaciones que siempre vale la pena repetir.

torta invertida de manzana

Receta de la torta invertida de manzana

Ingredientes:

  • 2 manzanas grandes
  • 150 g de azúcar
  • 150 cc. de leche descremada
  • 1/2 taza de aceite
  • 2 huevos
  • Ralladura de 1 naranja
  • 1 cdta. de extracto de vainilla
  • 300 g de harina leudante (o harina 0000 y 3 cdtas. de polvo de hornear)
  • 100 o 200 g de azúcar
torta invertida de manzana (1)

Cómo hacer una torta invertida de manzana: la receta paso a paso

  1. Primero, pela y corta las manzanas en láminas finas y rocíalas con jugo de limón.
  2. Luego, acaramela un molde para horno y apoya las manzanas sobre él. Reserva.
  3. En un bowl, coloca los huevos, el aceite, la leche, la ralladura y el azúcar. Bate hasta que se disuelva y agrega un poco de harina. Integra.
  4. Añade la mitad de la mezcla sobre las manzanas con el caramelo y luego dispón el resto de las manzanas. Termina de colocar la mezcla.
  5. Lleva la preparación a horno medio, precalentado, por alrededor de 40 minutos o hasta que al pinchar un palillo, éste salga seco.
  6. Cuando tu torta invertida de manzana esté cocida, desmolda de manera que la parte de abajo quede arriba.

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