Cómo hacer la Torta invertida de manzana: la receta fácil y caramelizada que heredé de mi abuela

La torta invertida de manzanas es una de las recetas clásicas de las abuelas argentinas que nunca pasan de moda. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, este postre conquista por su textura húmeda, su aroma irresistible y el dulzor natural de la manzana caramelizada.
Entre las recetas caseras más elegidas para la merienda o el desayuno, la torta invertida de manzana se destaca por ser económica, rendidora y perfecta para compartir en familia. Además, combina el sabor tradicional de la repostería hogareña con una presentación atractiva que sorprende desde el primer vistazo.
Si buscas recetas fáciles y deliciosas, esta torta de manzana es una opción ideal para disfrutar junto al mate o el café. Su sabor mejora con las horas, convirtiéndola en una de esas preparaciones que siempre vale la pena repetir.
Receta de la torta invertida de manzana
Ingredientes:
- 2 manzanas grandes
- 150 g de azúcar
- 150 cc. de leche descremada
- 1/2 taza de aceite
- 2 huevos
- Ralladura de 1 naranja
- 1 cdta. de extracto de vainilla
- 300 g de harina leudante (o harina 0000 y 3 cdtas. de polvo de hornear)
- 100 o 200 g de azúcar
Cómo hacer una torta invertida de manzana: la receta paso a paso
- Primero, pela y corta las manzanas en láminas finas y rocíalas con jugo de limón.
- Luego, acaramela un molde para horno y apoya las manzanas sobre él. Reserva.
- En un bowl, coloca los huevos, el aceite, la leche, la ralladura y el azúcar. Bate hasta que se disuelva y agrega un poco de harina. Integra.
- Añade la mitad de la mezcla sobre las manzanas con el caramelo y luego dispón el resto de las manzanas. Termina de colocar la mezcla.
- Lleva la preparación a horno medio, precalentado, por alrededor de 40 minutos o hasta que al pinchar un palillo, éste salga seco.
- Cuando tu torta invertida de manzana esté cocida, desmolda de manera que la parte de abajo quede arriba.