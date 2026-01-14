Pizza casera con 1 kg de harina: la masa fácil con 5 ingredientes, esponjosa, deliciosa y rápida de preparar

Preparar pizza casera marca la diferencia, ya que permite elegir ingredientes de calidad, lograr una masa con mejor aroma y sabor gracias a la levadura, y ajustar la salsa de tomate según el gusto personal. Por eso, en estas recetas te compartimos el paso a paso completo para que la preparación salga perfecta desde el primer intento.
En esta ocasión, te presentamos la receta de pizza casera con 1 kilogramo de harina, una cantidad ideal que rinde aproximadamente para 6 prepizzas grandes. La masa resulta esponjosa por dentro, sabrosa y con una base crujiente. Además, incluimos la preparación de una salsa casera con tips para reducir la acidez y una versión de chimichurri con un ingrediente secreto que realza el sabor.
Los toppings quedan a elección, pero también sugerimos tres opciones de rellenos irresistibles. La pizza casera es una de las recetas más populares en los hogares argentinos, perfecta para reuniones familiares, cumpleaños o encuentros con amigos, aunque no hace falta una ocasión especial para disfrutar de esta clásica preparación.
Receta de la pizza casera para 1 kg de harina
La masa de la pizza casera es diferente a la de las prepizzas que se consiguen en el almacén, ya que la levadura le da un aroma, un sabor y, especialmente, una textura diferente.
Te dejamos la lista de ingredientes para preparar la receta con 1 kilogramo de harina. ¿Qué necesitas para la masa?
Ingredientes:
- 1 k de harina
- 20 g de levadura
- Aceite
- 1 pizca de sal
- Agua tibia
Cómo hacer masa de pizza casera con 1 kg de harina: la receta paso a paso
- Primero, en un bol grande, coloca la harina y añade la levadura disuelta en agua tibia. Después, suma el aceite hasta que leude la levadura y, alrededor, agrega la sal.
- A continuación, amasa del centro hacia los bordes con la mano y continúa en una mesada enharinada hasta obtener una masa de pizza lisa.
- Después, divide la masa en dos partes. Amasa cada bollo y deja descansar. Luego, estira cada porción en una fuente para pizza, previamente untadas con aceite.
- Coloca un poco de salsa en la base de la masa y precocina por unos minutos en el horno antes de agregar el relleno de la pizza casera.
Recetas: cómo preparar salsa para pizza casera
Ingredientes para 6-8 pizzas:
- 1 puré de tomate de 520 g
- 1 cebolla grande
- 1 chorrito de aceite
- 1 pizca de sal
- 1 cdta. de azúcar
- Condimentos: orégano, ají, pimentón, ajo
Procedimiento:
- Para la salsa de pizza, pica la cebolla bien pequeña dora en una sartén con un chorrito de aceite, sal y una cucharadita de azúcar.
- Después, agrega condimento para pizza o las especias que quieras, como orégano, ají, pimentón y ajo.
- Por último, agrega el puré de tomates y cocina por unos minutos más hasta que la salsa se caliente.
3 rellenos para pizzas caseras
Las cantidades de los siguientes ingredientes rinden para preparar 1 pizza casera:
Relleno de mozzarella:
- 250 g de queso mozzarella
- 1 tomate
- 1 diente de ajo
- 1 pizca de orégano
Relleno 4 quesos:
- 100 g de mozzarella
- 70 g de queso mantecoso
- 70 g de queso parmesano rallado
- 70 g de queso roquefort
- 1 chorrito de aceite de oliva
Relleno especial:
- 100 g de queso mozzarella
- 100 g de jamón cocido
- Chimichurri para pizza
- 1 pizca de orégano
Para esta receta de pizza, debes multiplicar los ingredientes del relleno dependiendo de la cantidad de porciones de masa que te salgan con un kilogramo de harina, que pueden ser entre 4 y 6 prepizzas.
Recetas: Chimichurri para pizza con 1 ingrediente secreto
Ingredientes:
- 2 cdas. de perejil fresco
- 1/2 cda. de orégano
- 1 diente de ajo
- 1/2 cda. de pimentón
- 1/2 cda. de ají molido
- 1/2 cdta. de sal
- Aceto balsámico o vinagre
- Pimienta negra
- Pimentón ahumado (ingrediente secreto)
- Aceite de oliva
Procedimiento:
- Pica el ajo y el perejil (solo las hojas). Luego, coloca dos cucharadas en el fondo de un frasco y agrega pimentón dulce, ají molido, orégano, pimienta y sal. También, suma el ingrediente secreto: pimentón ahumado.
- Agrega el aceite de oliva hasta tapar los condimentos. También, suma un chorro generoso de aceto balsámico.
- Tapa el frasco y agita bien. Lo ideal es mezclar e integrar todos los ingredientes hasta que la salsa chimichurri tome color. Puedes dejarlo macerar toda la noche.
¿Cuántas pizzas salen con 1 kilo de harina?
Con un kilogramo de harina salen 6 prepizzas caseras. Sin embargo, se pueden hacer más gruesas y, en ese caso, salen 4 pizzas.