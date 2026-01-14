Pizza casera con 1 kg de harina: la masa fácil con 5 ingredientes, esponjosa, deliciosa y rápida de preparar

receta-pizza-napolitana1.jpg

Receta de la pizza casera para 1 kg de harina

La masa de la pizza casera es diferente a la de las prepizzas que se consiguen en el almacén, ya que la levadura le da un aroma, un sabor y, especialmente, una textura diferente.

Te dejamos la lista de ingredientes para preparar la receta con 1 kilogramo de harina. ¿Qué necesitas para la masa?

Ingredientes:

1 k de harina

20 g de levadura

Aceite

1 pizca de sal

Agua tibia

Cómo hacer masa de pizza casera con 1 kg de harina: la receta paso a paso

Primero, en un bol grande, coloca la harina y añade la levadura disuelta en agua tibia. Después, suma el aceite hasta que leude la levadura y, alrededor, agrega la sal. A continuación, amasa del centro hacia los bordes con la mano y continúa en una mesada enharinada hasta obtener una masa de pizza lisa. Después, divide la masa en dos partes. Amasa cada bollo y deja descansar. Luego, estira cada porción en una fuente para pizza, previamente untadas con aceite. Coloca un poco de salsa en la base de la masa y precocina por unos minutos en el horno antes de agregar el relleno de la pizza casera. Masa de pizza casera

Recetas: cómo preparar salsa para pizza casera

Ingredientes para 6-8 pizzas:

1 puré de tomate de 520 g

1 cebolla grande

1 chorrito de aceite

1 pizca de sal

1 cdta. de azúcar

Condimentos: orégano, ají, pimentón, ajo

Procedimiento:

Para la salsa de pizza, pica la cebolla bien pequeña dora en una sartén con un chorrito de aceite, sal y una cucharadita de azúcar. Después, agrega condimento para pizza o las especias que quieras, como orégano, ají, pimentón y ajo. Por último, agrega el puré de tomates y cocina por unos minutos más hasta que la salsa se caliente.

3 rellenos para pizzas caseras

Las cantidades de los siguientes ingredientes rinden para preparar 1 pizza casera:

Relleno de mozzarella:

250 g de queso mozzarella

1 tomate

1 diente de ajo

1 pizca de orégano

Relleno 4 quesos:

100 g de mozzarella

70 g de queso mantecoso

70 g de queso parmesano rallado

70 g de queso roquefort

1 chorrito de aceite de oliva

Relleno especial:

100 g de queso mozzarella

100 g de jamón cocido

Chimichurri para pizza

1 pizca de orégano

Para esta receta de pizza, debes multiplicar los ingredientes del relleno dependiendo de la cantidad de porciones de masa que te salgan con un kilogramo de harina, que pueden ser entre 4 y 6 prepizzas.

Recetas: Chimichurri para pizza con 1 ingrediente secreto

Ingredientes:

2 cdas. de perejil fresco

1/2 cda. de orégano

1 diente de ajo

1/2 cda. de pimentón

1/2 cda. de ají molido

1/2 cdta. de sal

Aceto balsámico o vinagre

Pimienta negra

Pimentón ahumado ( ingrediente secreto )

) Aceite de oliva

Procedimiento:

Pica el ajo y el perejil (solo las hojas). Luego, coloca dos cucharadas en el fondo de un frasco y agrega pimentón dulce, ají molido, orégano, pimienta y sal. También, suma el ingrediente secreto: pimentón ahumado. Agrega el aceite de oliva hasta tapar los condimentos. También, suma un chorro generoso de aceto balsámico. Tapa el frasco y agita bien. Lo ideal es mezclar e integrar todos los ingredientes hasta que la salsa chimichurri tome color. Puedes dejarlo macerar toda la noche.

¿Cuántas pizzas salen con 1 kilo de harina?

Con un kilogramo de harina salen 6 prepizzas caseras. Sin embargo, se pueden hacer más gruesas y, en ese caso, salen 4 pizzas.