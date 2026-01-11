Cómo preparar Bondiola casera: el proceso para curarla y lograr una receta artesanal con 4 ingredientes

Preparar bondiola casera es una excelente opción para quienes disfrutan de las recetas hechas en casa y buscan sabores intensos sin gastar de más. Este clásico fiambre artesanal se puede elaborar con ingredientes simples, fáciles de conseguir, y es una alternativa ideal para tener siempre lista en la heladera y disfrutar en cualquier momento del año.
Aunque el proceso requiere tiempo y paciencia, la recompensa vale la pena: una bondiola sabrosa, aromática y con una textura irresistible. El paso a paso no es complicado, pero sí demanda dedicación, ya que el secreto de la receta está en respetar los tiempos de curado y reposo.
Si bien es posible comprar bondiola casera en fiambrerías, almacenes o supermercados, su precio suele ser elevado. Por eso, animarse a prepararla en casa no solo resulta una experiencia culinaria muy gratificante, sino que también permite cuidar la economía sin resignar calidad ni sabor.
Receta para hacer una bondiola casera
Ingredientes:
- 2 k bondiola de cerdo
- 2 k de sal gruesa
- 200 g de azúcar
- Especias variadas: ají molido, pimentón, pimienta
Elementos:
- Papel manteca
- Hilo choricero
- Red para fiambres
Receta de la bondiola casera, paso a paso
- Primero, en un recipiente grande, coloca 2 kilos de sal y 200 gramos de azúcar para curar la bondiola de cerdo.
- En otro recipiente, coloca una base de la mezcla de 2 centímetros de espesor y acuesta la bondiola sobre ella y cubre completamente. Deja reposar en la heladera por 4 días.
- A continuación, enjuaga bien la bondiola, sacándole los restos de azúcar y sal. Cuélgala por una hora para que se seque bien.
- En otro recipiente, mezcla ají molido, pimentón y pimienta. Agrégale este mix a la bondiola y masajea con las manos hasta que quede bien colorida.
- Envuélvela en papel manteca, colócale una red de fiambres y cuelga en algún lugar fresco y oscuro, preferentemente con un hilo choricero.
- Deja reposar por unos 15 días, el tiempo mínimo que se necesita para el curado. En ese tiempo perderá el 30% de su peso original, quedando lista para consumir.